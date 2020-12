Un autre jour, un autre scandale photoshop Kardashian.

Les Kardashians ne sont évidemment pas étrangers aux applications de retouche photo – après tout, à peu près tous les membres de la famille ont été frappés par des rumeurs de photoshop à un moment donné de leur carrière.

Et bien que ces derniers temps, Khloe ait été en proie à la majorité des rumeurs de photoshop de Kardashian, c’est maintenant le plus âgé des Kardashian qui est frappé par ces allégations de modification d’image embêtantes.

Sérieusement, si vous regardez la photo en question, vous vous demanderez:

Kourtney Kardashian a-t-il été photographié dans la nouvelle photo de famille?

Lisez la suite pour tout ce que les fans disent à propos de la photo – qui, nous devons l’admettre, semble assez fausse – et ce que Kim Kardashian a dit à propos des allégations selon lesquelles elle aurait photographié une autre photo sur Instagram.

Tout a commencé lorsque Kim Kardashian a publié une photo de famille de leurs vacances de Noël au lac Tahoe.

Quelques minutes après la prise de vue, les fans ont sauté dans la section des commentaires pour accuser Kim K. d’avoir photographié sa sœur aînée, Kourtney Kardashian, sur la photo.

«Pourquoi Kourt a-t-il l’air photographié», a commenté un utilisateur d’Instagram, qui a été aimé plus de 15 000 fois au moment de la publication de cet article.

De nombreux autres utilisateurs d’Instagram ont fait écho à la question du fan, avec plus d’une poignée de personnes affirmant que tout le monde sur la photo avait été photographié.

«Pourquoi avez-vous tous l’air édités séparément sur cette photo», a plaisanté un autre utilisateur, tandis qu’un fan d’Instagram a demandé: «Pourquoi Kylie n’est-elle jamais avec vous?»

Kim a répondu aux réclamations presque immédiatement.

Le représentant de Kim a publié une déclaration sur les spéculations de Photoshop, en disant: « Elle n’a PAS été photographiée dans … c’est l’éclairage, il est rétro-éclairé. »

Tous ensemble maintenant: bien sûr, Jan.

Sérieusement, Kardashian semblait assez catégorique sur le fait qu’elle n’avait pas photoshopé une partie de la photo, mais après avoir étudié la photo, les fans pensent toujours que quelque chose à propos de la photo de famille semble anormal.

«Je pensais que c’était une découpe en carton», a écrit un fan, tandis qu’un autre a affirmé que la famille «était sur l’histoire de Kim, ils semblent tous être ensemble via Holographics. Juste un autre privilège Kardashian. «

Alors que Kim semble être à Tahoe, les allées et venues de Kourtney sont un peu floues.

Kim Kardashian a posté des photos d’elle-même appréciant le temps d’hiver dans le nord de la Californie; mais les photos de Kourtney ne donnent vraiment aucun signe révélateur quant à savoir si elle est avec sa famille ou non.

La dernière photo que Kourtney a postée sur son compte Instagram était l’une d’elle étendue sur un très grand lit, entourée de vêtements qui ne semblent pas vraiment adaptés à l’hiver.

Alors qu’elle a republié la photo de famille de Kim dans son histoire Instagram, il n’y a vraiment aucune autre indication qu’elle soit avec sa famille à Tahoe.

Il convient de noter que Khloe Kardashian, qui est sur la photo, ne donne également aucune indication via Instagram qu’elle est à Tahoe avec sa célèbre famille. En fait, elle a été aperçue à l’extérieur de Boston, dans le Massachusetts, le 22 décembre, en train de balancer une bague sérieusement énorme sur CE doigt, provoquant des rumeurs de fiançailles entre elle et Tristan Thompson.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.