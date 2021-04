KotOR obtiendra-t-il un remake complet comprenant un nouveau système de combat? – Rumeur

De plus en plus souvent, on dit que «Star Wars: Knights of the Old Republic» obtient un remake complet. Alors que certains ont le look contemporain d’un Star Wars Jedi: Ordre déchu souhait, semble être un peu sec pour les autres.

Qui développe le remake de KotOR?

Cela comprend, entre autres Studio de développement. Selon plusieurs sources, dont le journaliste crédible Jason Schreier, le remake de KotOR devrait rejoindre Aspyr Media sont en cours de développement. Ben Hanson de MinnMax aurait confirmé cela dans une interview. Aspyr est le studio de développement derrière le port de Star Wars: Racer, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast enfin Star Wars: Commando de la République pour la Nintendo Switch et la PS4.

La société texane Aspyr Media, spécialisée dans le portage, a été fondée dans le Février 2021 du suédois Groupe Embracer acheté ça maintenant aussi Sabre interactif compte. Le prix d’achat était basé sur 100 millions de dollars plus 350 millions de dollars en cas de succès. Le remake serait le premier du genre.

KotOR a-t-il un nouveau système de combat?

Mais ce n’est pas tout. Par exemple, MrMattyPlays, qui a rendu compte du remake de KotOR en février 2020, a maintenant découvert que le jeu est un tout nouveau système de combat devrait amener.

Apparemment, le remake est censé être pas seulement un simple port avec des optimisations comme nous sommes habitués à Aspyr. Dans «Star Wars: Knights of the Old Republic», il devrait y avoir un nouveau système de combat qui n’a pas grand-chose en commun avec le système de combat classique au tour par tour.

Selon les déclarations, le studio de développement utilise beaucoup plus système de combat bourré d’actionc’est pourquoi le remake est aussi beaucoup plus un Action RPG aurait. Cela pourrait être comparé à un Remake de Final Fantasy 7-Etre un système de combat, comme le note Matty.

Nous ne pouvons pas confirmer à ce stade si cela est vrai et nous devons prendre les informations avec prudence. Mais quand il s’agit de cela, nous pouvons être curieux de voir quel genre de remake Aspyr Media va bricoler ici. Êtes-vous impatient ou préférez-vous un port classique?