KotOR 3 ou Remastered: rumeurs et excitation parmi les fans, quoi de neuf?

Il y en a actuellement quelques Des rumeurs selon lesquelles « Star Wars: Knights of the Old Republic » affecter. Les fans sont occupés à spéculer. Mais qu’en est-il des rumeurs? Nous jetons un coup d’œil au moulin à rumeurs et voyons ce qu’il y a vraiment à manger. Alors, que ce soit quelque chose de savoureux ou plutôt des pommes de terre frites brûlées.

KotOR: Remasterisé, refait ou nouvelle partie?

Depuis quand un port KOTOR a-t-il été discuté?

En fait, les rumeurs résistent plutôt bien depuis environ un an. La première fois était im Janvier 2020 parlé de.

Quel est l’essentiel de l’histoire?

En janvier 2020, il a été dit qu’un remake du classique BioWare « Star Wars: Knights of the Old Republic » était en production. Et cela aurait de lourdes conséquences, puisque l’histoire passe de l’univers élargi à la canon officiel sous Disney serait inclus.

Ce serait donc plus un remake et moins un portage ou une version remasterisée, ont-ils dit. Les fans se demandaient actuellement si cela pourrait même être une toute nouvelle partie. Alors peut-on s’attendre à un « Star Wars: Knights of the Old Republic 3 »?

Déjà en février 2020 Cela a été fermement démenti par le spécialiste de l’industrie Jason Schreier, qui a généralement raison dans ses déclarations.

Comment s’est déroulé le développement ultérieur?

Mais c’est déjà Il ya plus d’un an et à quoi ça ressemble maintenant? Les rumeurs les plus récentes en parlaient Port. À savoir, «Star Wars: Knights of the Old Republic» et «Star Wars: Knights of the Old Republic 2» vont apparaître sur les plateformes modernes.

Cela signifie donc que KotOR est similaire au classique Trilogie « Mass Effect » une version remasterisée devrait recevoir, dans lequel les deux parties seraient jolies et modernisées. Une telle version remasterisée des deux parties est censée soi-disant encore en 2021 apparaître.

Quelle est la situation en février 2021?

De nouvelles sources affirment maintenant avoir confirmé qu’un nouveau jeu KotOR est en cours de développement par Aspyr et non plus par BioWare.

Rappel: Aspyr est récemment devenu comme Boîte de vitesses du groupe Embracer accepté.

Et le groupe Embracer a en fait un jeu développé par Aspyr, qui a maintenant été officiellement confirmé. La Jeu sous licence dévore un Budget de 70 millions de dollars. Un budget qui pourrait certainement être utilisé pour développer un nouveau jeu KotOR.

En plus de cela, il y a le fait qu’Aspyr a embauché d’anciens employés de BioWare pour un nouveau projet il y a quelque temps. Ils ont cherché de plus près Aide pour un nouveau RPG.

Le spécialiste de l’industrie Jason Schreier suggère également qu’Aspyr pourrait développer un KotOR, mais il ne peut rien confirmer.

Notre conclusion

Alors y aura-t-il un nouveau jeu KotOR ou un portage des anciennes pièces? Un nouveau jeu est très probable si l’on regarde les faits actuels. Cependant, rien n’a encore été officiellement confirmé.

Ça pourrait même être ça EA n’a qu’un port remasterisé le premier a publié deux jeux et un successeur complet quelque temps après apparaît. Le port pourrait apparaître cette année et un « Star Wars: Knights of the Old Republic 3 » suivrait dans les prochaines années. Les deux seraient possibles sur papier et que Disney doit inclure KotOR dans le canon est une règle non écrite parmi les fans.

Mais il reste à voir si cela se produira jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes ravis de voir ce que Disney fera d’autre avec la licence «Star Wars».