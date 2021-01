Korn publiera très bientôt des «nouvelles vraiment passionnantes», selon Brian Welch | 45S

Qu’est ce que ça pourrait être? Korn est sur le point de révéler très bientôt « des nouvelles vraiment excitantes » sur le travail qu’il a fait, ceci selon l’un des membres du groupe.

Brian Welch, guitariste du groupe, a indiqué dans une récente interview avec Kerrang, où il faisait la promotion d’une de ses œuvres avec son autre groupe Love and Death, qui parlait au manager de son groupe principal de la révélation d’une bonne nouvelle.

« J’ai demandé à notre manager, pourquoi je fais Love And Death, mais je sais que les gens vont me poser des questions sur Korn, et il a dit: «Il suffit de dire la vérité. Dites-leur que vous avez passé du temps avec eux, que vous travaillez sur certaines choses et que nous avons des nouvelles vraiment intéressantes. « . Je pense que nous allons faire une sorte d’annonce très bientôt, et c’est à peu près tout ce que je peux dire », a-t-il déclaré.

Apparemment, ce qui s’en vient, c’est l’annonce d’un nouvel album, après avoir sorti son dernier ouvrage intitulé « The Nothing » en 2019.

«Nous avons jeté des idées dans les deux sens, mais cela a été difficile à cause de la pandémie et tout cela parce que Munky [James Shaffer, guitarra] vit à Los Angeles, en plein centre de tout. Une personne sur cinq en a. Dieu merci, Munky ne l’a pas, il vit avec sa femme et sa famille, et sa belle-mère, il faut faire attention avec elle », a plaisanté le musicien.

« C’était vraiment fou, mais nous avons réussi à nous réunir et nous décidons de ce que nous allons faire, mais nous avons de bonnes idées et nous espérons faire une annonce très bientôt », a-t-il déclaré.

Korn a sorti « The Nothing » en 2019, qui a été bien accueilli. C’était le 13e album que le groupe a réalisé tout au long de son histoire musicale. Serait-ce qu’il est temps pour du nouveau matériel? Nous le verrons bientôt.