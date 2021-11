Korn confirme la sortie du nouvel album « Requiem »

Les membres du légendaire groupe de nu metal Korn ont présenté de nouveaux détails sur « Requiem », leur quatorzième album studio attendu qui prépare son arrivée pour le 4 février 2022 via le label Loma Vista, présentant leur premier single promotionnel.

« Start The Healing », le nom donné à cette nouvelle chanson, a été accompagné d’une vidéo promotionnelle dans laquelle quelques images du groupe sont entrecoupées de quelques effets spéciaux éthérés avec des images surréalistes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Damon Albarn confirme qu’il y aura un film inspiré de Gorillaz

La vidéo a été réalisée par Tim Saccenti, qui, dans une déclaration, a déclaré que l’idée était de muter « l’aspect de l’ADN de Korn qui les rend si inspirants, leur mélange de puissance brute et de transport d’esthétique et d’émotion humaine ».

« Je voulais emmener le spectateur dans un voyage émotionnel, comme le fait la chanson, une mort et une renaissance cathartiques qui, espérons-le, aideront l’auditeur à surmonter leurs difficultés personnelles », a déclaré Saccenti.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jack White confirme la sortie de deux nouveaux albums en 2022

La sortie de « Requiem » sera la première que les membres de Korn aient réalisée depuis 2019 avec l’album « The Nothing ». Récemment, il a été annoncé que l’écrivain britannique Matt Karpe a produit un livre intitulé « Korn: Every Album, Every Song », qui sera une exploration des paroles, des compositions et des histoires derrière les chansons interprétées par des icônes du métal.

L’album prendra également en considération les faces B des singles de Korn, leurs singles individuels et les chansons qui n’ont été présentées que sur des bandes originales de films ou de jeux vidéo. Après un premier lancement dans les bibliothèques britanniques le 25 novembre, il sera disponible dans le reste du monde à partir du 28 janvier 2022.