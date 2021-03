Korn annonce une émission «révolutionnaire»: Korn Monumental | 45S

Puissant comme eux. Korn a annoncé la transmission d’un de leurs concerts, mais d’une manière spéciale et quelque peu innovante, puisqu’ils le cataloguent eux-mêmes: Monumental Korn.

Ce livestream se déroulera sur le tournage de Stranger Things: The Drive-Into Experience et mettra en vedette la participation de Jonathan Davis et de sa compagnie, qui sortira toute l’artillerie à laquelle le groupe de nu-metal nous a habitués.

«Nous espérons que vous participerez à cette expérience avec nous. Et bien que ce ne soit pas la même chose que de jouer en direct avec vous ici, nous voulons toujours que vous apportiez de la bonne musique et un spectacle amusant », a déclaré le chef du groupe.

Korn: Monumental aura lieu le 24 avril. Pour plus d’informations et pour acheter des billets, vous pouvez vous rendre sur kornlive.com.