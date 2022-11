Koo lance un tas de nouvelles fonctionnalités pour attirer plus d’utilisateurs indiens alors que le drame de Twitter s’intensifie

14 novembre 2022 17:38:42 IST

Koo, la propre plate-forme de médias sociaux indienne, a lancé un tas de nouvelles fonctionnalités qui devraient intéresser davantage d’utilisateurs indiens à la plate-forme et y passer, au cas où ils envisageraient de quitter Twitter et de passer à une autre plate-forme.

Ces fonctionnalités incluent le téléchargement de jusqu’à 10 profils, l’enregistrement d’un Koo que les utilisateurs aiment, la planification d’un Koo et l’enregistrement de brouillons.

Selon la déclaration de Koo, les créateurs d’énergie peuvent désormais programmer un Koo à une date et une heure futures. Les créateurs qui aiment rédiger plusieurs pensées en une seule fois peuvent le programmer à des moments différents pour éviter d’encombrer le flux de leurs abonnés. Les créateurs qui souhaitent continuer à travailler sur un brouillon avant de le publier peuvent utiliser la fonctionnalité d’enregistrement des brouillons. La déclaration de Koo a déclaré que cela leur donnerait la liberté de continuer à apporter des modifications avant de publier.

La société de médias sociaux a déclaré qu’elle était présente dans 10 langues et qu’elle était utilisée par des utilisateurs dans plus de 100 pays alors qu’elle cherchait à inviter un public mondial plus large sur sa plateforme.

Mayank Bidawatka, co-fondateur de Koo, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer de nouvelles fonctionnalités à des millions de nos utilisateurs. Certaines d’entre elles sont une première dans l’espace social. Nous sommes les premiers à permettre aux utilisateurs de télécharger jusqu’à 10 photos de profil. Nous avons fait en sorte qu’il soit extrêmement facile pour les créateurs de pouvoir d’enregistrer un brouillon et de programmer Koos pour une date et une heure futures. L’enregistrement d’une fonctionnalité Koo n’est disponible dans aucun autre micro-blog. Les utilisateurs ont très bien apprécié ces fonctionnalités.

Il a dit que l’entreprise était heureuse d’avoir traversé la marque de 50 millions d’utilisateurs au dos de ces fonctionnalités enrichissantes et a ajouté que l’entreprise a une culture interne très centrée sur l’utilisateur et avec nos oreilles proches du sol, elle continuera à créer les meilleures fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin pour s’exprimer et se connecter les uns aux autres.

Koo a été l’innovateur du microblogging basé sur la langue, aidant à connecter 80% du monde qui parle une langue maternelle. Des fonctionnalités telles que Kooing multilingue (MLK), une capacité de traduction, un clavier compatible avec la langue, des sujets en 10 langues et des traductions linguistiques.

Il a également ajouté une fonctionnalité d’édition, plusieurs images de profil, jusqu’à 10 téléchargements d’images, des téléchargements de vidéos plus longs et une auto-vérification volontaire sont quelques-unes de ses fonctionnalités. La plate-forme a déclaré qu’elle visait à annoncer davantage une multitude de fonctionnalités dans le cadre de ses efforts continus pour améliorer l’expérience utilisateur.

Koo a été lancé en mars 2020 et la plateforme a déclaré qu’elle était devenue la deuxième plus grande plateforme de microblogging multilingue disponible dans le monde. Il a récemment traversé le jalon de plus de 50 millions d’utilisateurset prévoit d’ajouter 50 millions supplémentaires, bientôt.

