KonoSuba Saison 3 Date de sortie, distribution et intrigue – Ce que nous savons jusqu’à présent

Bien que KonoSuba ait terminé sa deuxième saison il y a plus de trois ans, c’est toujours l’une des séries les plus aimées et les plus appréciées parmi tant d’autres.

KonoSuba est le personnage d’anime le plus célèbre de toutes les franchises.

Les fans d’anime peuvent être habitués à avoir de longues interruptions entre les saisons. Cependant, cela peut devenir un problème s’il n’y a pas de retour.

L’avenir de la franchise a été annoncé, mais était-ce la saison 3 ?

Studio Deen n’a pas encore confirmé la saison 3 de KonoSuba. Mais les fans peuvent toujours s’attendre au retour de l’anime bien-aimé, en particulier avec l’annonce récente.

Bien que la saison 3 n’ait pas été confirmée officiellement, l’anime sera probablement ressuscité en raison de sa popularité mondiale ainsi que de la disponibilité du matériel source.

L’histoire du manga KonoSuba a été adaptée au volume 5 par la série ainsi que le film. La bonne nouvelle? En juillet 2021, 13 volumes avaient été sorti en Japon.

KonoSuba est devenu presque un titre d’anime culte ces dernières années. MyAnimeList dit que la saison 1 a un score de 8,14/10 et la saison 2, 8,3/10. Ils ont tous les deux 1,6 million de voix.

La saison 3 de Konosuba pourrait arriver – Speedy Space Boy (@speedyspeedboyt) 19 juillet 2021

Le personnel de KonoSuba exprime ouvertement son intérêt pour la saison 3.

Deux acteurs de la voix de l’anime divulgué qu’un projet KonoSuba était en cours en 2017. Alors que beaucoup pensaient qu’il s’agissait de la saison 3 à l’époque, cela faisait référence au film de 2019 « Crimson Legend ».

Le producteur de Kadokawa a déclaré que la saison 3 aurait de bonnes chances si le film fonctionnait bien. Depuis lors, cependant, il y a eu un silence suspect sur l’avenir de la série animée populaire… jusqu’à maintenant !

Nouveau projet konosuba lesgo!!!! En espérant sa saison 3 !!! pic.twitter.com/6tDz2aQ4KK – Tiknoi (@Tiknoi_real) 18 juillet 2021

Un nouveau projet d’anime est-il annoncé ?

Le 18 juillet 20,21, la page Twitter officielle de KonoSuba déclaré le nouveau projet d’anime a commencé la production.

On ne sait pas si ce nouveau projet serait la 3e saison d’anime ou le 2e long métrage.

Cependant, le tweet indiquait qu’un « rapport de suivi » concernant le sort de la franchise serait bientôt publié.

Ci-dessous, l’affiche mise à jour.

🎉🎉 新 作 ア ニ メ 制作 決定! 🎉🎉 『こ の 素 晴 ら し い 世界 に 祝福 を!』 新 作 ア ニ メ の 制作 が 決定 い た し ま し た!

新 作 ア ニ メ 告知 ビ ジ ュ ア ル を 公開! 続 報 を お 楽 し み に お 待 ち く だ さ い ✨#このすば pic.twitter.com/xpdyP1He81 — アニメ『このすば』公式ツイッター (@konosubaanime) 18 juillet 2021

Quand la saison 3 de Konosuba pourrait-elle sortir?

Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été annoncée pour la saison 3, HITC prédit le retour de la série préférée des fans d’ici avril 2022.

Alors que certains fans pensaient qu’Aqua, Darkness, Kazuma et Megumin seraient de retour fin 2021, le manque d’informations sur la saison 3 était un problème majeur.

Les fans étaient remplis d’espoir lorsqu’ils ont appris qu’un nouveau titre d’anime était en cours de développement. Ils espèrent que le projet sera achevé dans les 12 prochains mois.

L’annonce a confirmé l’existence d’un nouveau titre, mais n’a pas indiqué quand il sortirait.

Monstres et critiques a fait remarquer: « Le travail préparatoire a peut-être déjà commencé pour la saison 3 de KonoSuba… On peut affirmer que le Studio DEEN a été libéré en changeant de studio d’animation. »

Cet article est mis à jour dès que des informations sont disponibles.

Je vais dormir avec un grand sourire sur mon visage, car nous avons enfin du nouveau contenu d’anime Konosuba ! pic.twitter.com/H5qdNduww1 – Megumin💥 KONOSUBA HYYPE (@Megumin412) 19 juillet 2021

Konosuba Saison 3: Intrigue

Si elle est renouvelée, la saison 3 suivra le film Crimson Legend. Ce film a repris là où la saison 2 s’était arrêtée.

Les deux premières saisons ont été adaptées de deux volumes du manga de KonoSuba, tandis que le manga entier était couvert dans le film.

Par conséquent, la troisième saison couvrira probablement tout dans les volumes 6 à 7, mais cela pourrait changer selon qu’il s’agisse d’un film ou d’un retour de série.

Cette page sera régulièrement mise à jour avec de nouvelles informations. Alors continuez à vérifier.