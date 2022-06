‘Kong: Skull Island’: l’anime Netflix révèle sa première image officielle

La plateforme de streaming Netflix vient de dévoiler la première image de »Kong: l’île du Crâne », une nouvelle série de style anime inspirée du film d’action en direct de 2017 du même nom. La première image présentée lors de l’événement Netflix Geeked Week 2022 montre deux humains naufragés sur une plage sans se rendre compte qu’ils sont au milieu d’une des empreintes de Kong.

Alors que c’était un choix étrange de la part de Netflix de ne pas offrir aux abonnés un aperçu du design de Kong pour la série à venir, l’échelle impressionnante de l’empreinte de la main et les humains bloqués à l’intérieur font allusion à une future rencontre entre les deux espèces très différentes.

Vous pourriez également être intéressé par : Cyberpunk : Edgerunners : l’anime Netflix montre un clip coloré et sanglant

La prochaine série animée était simplement intitulée « Skull Island » lorsqu’il a été annoncé qu’elle serait en développement avec une série. Pilleur de tombe dans le style anime en janvier 2021. La série racontera les aventures de personnages naufragés essayant de s’échapper de l’île titulaire, qui abrite des créatures et des monstres préhistoriques. Brian Duffield écrira la série et servira de co-producteur exécutif avec Jacob Robinson.

On ne sait toujours pas où dans l’univers MonsterVerse la nouvelle série aura lieu. Le film »Kong: Skull Island » se déroule en 1973 et se concentre sur un groupe de scientifiques et de soldats s’aventurant sur la mystérieuse Skull Island où ils rencontrent l’énorme Kong et les autres créatures monstrueuses qui habitent l’île.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Dragon Ball : Que signifient les points sur la tête de Krillin ?

La série animée sera une collaboration entre les sociétés de production Legendary Television, Tractor Pants Productions, Powerhouse Animation Studios et Netflix Animation. Le MonsterVerse a été l’une des franchises les plus populaires de Legendary Entertainment, rapportant plus de 375 millions de dollars dans le monde. L’univers cinématographique centré sur le kaiju a débuté en 2014 avec un redémarrage de »Godzilla ». » Kong: Skull Island » et » Godzilla: King of the Monsters » sont sortis respectivement en 2017 et 2019.

La série animée »Kong: Skull Island » n’a pas encore de date de sortie officielle sur Netflix.