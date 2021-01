‘Kong: Skull Island’ et ‘Tomb Raider’ auront des versions animées: Netflix annonce des séries animées basées sur les deux franchises

Quelques jours à peine après la première de la spectaculaire bande-annonce de ‘Godzilla vs. Kong ‘, Netflix a conclu un accord avec la société de production Legendary pour entreprendre la réalisation de séries de style anime basées sur deux de ses franchises les plus réussies: «Kong: Skull Island», peut-être le meilleur film de singes géants depuis ses aventures classiques; et «Tomb Raider», basé à la fois sur les derniers jeux vidéo et sur l’excellente adaptation mettant en vedette Alicia Vikander.

‘Tomb Raider’ placera son action après les événements qui ont eu lieu dans la trilogie de redémarrage de Crystal Dynamics, et qui se sont terminés il y a quelques années dans ‘Shadow of the Tomb Raider’. L’anime ‘Skull Island’ racontera les mésaventures d’un équipage naufragé à proximité de l’île titre, vous conduisant peut-être à rencontrer un bon nombre de monstres géants.

Netflix mise sur l’animation … et les franchises

Selon Deadline, les meneurs des deux séries sont Brian Duffield (« The Babysitter ») pour Skull Island et Tasha Huo, à qui Netflix a déjà fait confiance pour l’anime très attendu de « The Witcher: Blood Origin » pour ‘Tomb Raider’. L’animation du premier sera en charge de Powerhouse Animation, ce qui a déjà été fait avec Netflix ‘Castlevania’ et ‘Blood of Zeus’.

C’est certainement une longueur d’avance sur Netflix, qui déjà hors de portée pour des franchises aussi populaires que celles de Marvel, il faut chercher d’autres propriétés de succès. Et il le fait avec des séries animées, une solution qui ne fonctionne pas toujours bien pour lui, mais qui dans des expériences comme «Castlevania» a donné un bilan positif. Sans aucun doute, l’accord avec Legendary peut être discuté, et plus encore si le Monsterverse cesse d’être une exclusivité totale de Warner.