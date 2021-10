Konex Foundation Awards 2021 : la liste complète des artistes nominés et tous les détails de la cérémonie

Le moment le plus attendu pour artistes argentins arrivé ce mardi 26 octobre. Et c’est qu’après un an de tournage lent, de protocoles exigeants et de distanciation avec le pandémie du coronavirus, ils se sont retrouvés lors d’une cérémonie très émouvante. Il s’agit de la Prix ​​du divertissement Konex 2021, À travers lequel 100 personnalités mis en évidence dans le pays en télévision, cinéma et théâtre, ils ont pris leur diplôme de mérite.

Pour cela, le travail de la dernière décennie (2011 – 2021) et dans le cadre de 42e livraison de cette distinction, les célébrités argentines les plus reconnues ont reçu leur mention spéciale. « C’est l’un des jours que beaucoup d’entre nous ici présents voulaient sûrement vivre. Nous nous réunissons pour célébrer les retrouvailles avec l’art dans lesquelles nous espérons que ce sera la dernière étape de la pandémie tragique à laquelle nous avons été confrontés», a déclaré le président de la Fondation Konex, Dr Luis Ovsejevich.

Dans ce cinquième volet destiné à l’activité Entertainment -considérée précédemment dans 1981, 1991, 2001 et 2011– le responsable culturel a fait remarquer : «Nous avons tous subi la distanciation forcée entre les artistes et leur public. Aujourd’hui nous sauvons symboliquement leur union, en distinguant les trajectoires les plus exemplaires dans des activités qui demandent tout l’effort et toute la lucidité de leurs officiants privilégiés.”.

La sélection de 100 chiffres était en charge de grand jury présidé par Ricardo Darin et composé de 10 personnalités, étant Graciela Borges son secrétaire général et Norma Aleandro en tant qu’invité spécial.

En ce sens, l’acteur argentin a encouragé les personnes présentes avec ses mots : « Il n’est pas facile de prendre la décision de mettre certains en évidence par rapport à d’autres, et c’est souvent désagréable ; Dans ce cas, la tâche devient encore plus délicate car elle implique la visualisation de dix ans de travail”. Et j’ajoute : « Mais compte tenu de la sensibilité et de l’équilibre que nous avons eu au cours de ces mois de rencontres et de débats, je ressens la tranquillité de veiller à ce que nous affrontions tout avec transparence, considération et profond respect pour nos collègues”.

Initialement, la liste des nominés avait 1388 artistes parmi 20 catégories. Seuls cinq pour chacun d’entre eux ont été sélectionnés et honorés ce soir d’un diplôme du mérite. Au nom de tous, Mercedes Moran Tenu: « Ce prix est aujourd’hui doublement gratifiant, car en ces temps de pandémie, où nous avons été traversés par tant de tristesse, d’obscurité et d’incertitude, il nous rappelle que les lumières que nous pourrions allumer dans cette décennie, ils nous éclairent et nous nourrissent encore”.

+ À quoi ressemblera la prochaine instance ?

Les mardi 7 décembre L’acte culminant aura lieu : parmi les 100 artistes distingués, un sera sélectionné pour chacune des 20 catégories et recevra le prix Platine Konex. Ensuite, le Grand Jury choisira l’un d’eux pour le reconnaître avec le Brillant Konex, la plus haute distinction décernée par la Fondation et qui fera de lui la personnalité la plus marquante du spectacle de la dernière décennie.

Pour sa part, Agustin Alezzo et Leonardo Favio, se distinguaient par le Honneur Konex, qui est décerné à des personnalités exceptionnelles décédées au cours de la dernière décennie. ET Héctor Alterio, Pepe Soriano, le Groupe des Marionnettistes du Théâtre San Martín, le Groupe La Cochera, le Groupe Piel de Lava et le Théâtre National Cervantes ils ont également reçu leur Mention spéciale au nom du jury présidé par Darín.

+ Tous les artistes reconnus aux Konex Awards 2021

1. Actrice de théâtre

Paola Barrientos

Pilar Gamboa

Marilú Marini

Ingrid pelicori

lorraine vega

2. Acteur de théâtre

Mario Alarcon

Claudio Da Passano

Osmar Nunez

Jorge Suárez

Diego Vélasquez

3. Directeur de théâtre

Pompée Audivert

Corina Fiorillo

Mariano Tenconi Blanco

Claudio Tolcachir

Ciro Zorzoli

4. Actrice de cinéma

Dolorès Fonzi

Mercedes moran

Natalia Oreiro

Erica Rivas

Juliette Zylberberg

5. Acteur de cinéma

Daniel Fanego

Joaquin Furriel

Oscar Martinez

Diego Peretti

Léonard de Sbaraglia

6. Réalisateur

Sébastien Borensztein

Ana Katz

Lucrèce martel

Damien Szifron

Pablo Trapero

7. Actrice de télévision

Nancy Duplaa

Veronica Llinas

Carla Peterson

Griselda Siciliani

Eleonora Wexler

8. Acteur de télévision

Alejandro Awada

Luis Brandoni

Pablo Echarri

Pierre Lanzani

Carlos Portaluppi

9. Réalisateur de télévision

Daniel Baron

Israël Adrian Caetano

Luis Ortega

Sébastien Pivotto

Bruno Stagnaro

10. Interprète musicale féminine

Nathalie Cociuffo

Laura Confort

Karine K

Mélanie Lenoir

Alejandra Radano

11. Interprète musical masculin

Omar Calicchio

Mariano Chiesa

Fernando Dente

Alexandre Paker

Roberto Peloni

12. Entreprise individuelle

Mauricio Dayub

Andréa Garrot

Valérie Lois

Maria Onetto

Gerardo Romano

13. Enfants et jeunes

Ana alvarado

Emiliano Dionisi

Caroline erlich

Gaston Marioni

Sergio Rameur

14. Documentaire

Andrés Di Tella

Nestor Frenkel

Franca González

Daniel Rosenfeld

Loup Sergio

15. Scénario

Andrés Duprat

Ernest Korovski

Santiago Loza

Santiago Mitre

Javier Van de Couter

16. Conducteur

Ivan de Pineda

Guido Kaczka

Véronique Lozano

Lalo Mir

Elisabeth vernaci

17. Scénographie

Mercedes Alfonsine

Carlos Di Pasquo

Jorge Ferrari

Alicia leloutre

Alberto Negrin

18. Garde-robe

Julio Suárez

Renata Schussheim

Monique Toschi

Mini Courgettes

Gabriela Aurora Fernández

19. Éclairage

Julien Apezteguia

Ivan Gierasinchuk

Javier Julia

Léandra Rodriguez

Eli sirlin

20. Fabrication

Sébastien Blutrach

Paul Kompel

Matias Mosteirín

Sébastien Ortega

Vanessa ragone

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂