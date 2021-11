Konex Awards : tous les lauréats choisis par le jury présidé par Ricardo Darín

La dernière décennie du spectacle en Argentine, c’était plein de talent, de belles performances et de projets réussis. Pour tous les reconnaître, le Fondation Konex sélectionné à personnalités les plus importantes de 2011 à ce jour et les a honorés de sa nomination au Prix ​​Konex 2021. Aujourd’hui le grand jury présidé par Ricardo Darin a annoncé la liste complète des gagnants. Apprenez à connaître tous les noms ici!

Dans le cadre de 42e édition, la Fondation en charge de Luis Ovsejevich remis en octobre les Diplômes du Mérite à 100 chiffres pertinents dans 20 catégories. Ainsi, les 10 juges, conduits par le protagoniste de Le secret de ses yeux et avec Graciela Borges en tant que secrétaire général et Norma Aleandro En tant qu’invité spécial, ils ont sélectionné un candidat par quintette.

Ils recevront tous le Platine Konex, et parmi eux ils choisiront le plus remarquable pour recevoir le Brillant Konex, la plus haute distinction. Dans cette opportunité, qui sera récompensé au-dessus du reste n’est rien de moins que Marilú Marini. De 1980 à aujourd’hui, seuls Luisa Vehil, Alfredo Alcón, María Rosa Gallo, Norma Aleandro et Ricardo Darín ont reçu ce prix.

D’autre part, le Grand Jury a nommé le Honneur Konex, qui rend hommage à un personnage décédé au cours de la dernière décennie. Agustin Alezzo et Leonardo Favio ont été sélectionnés dans cette édition. De même, Mentions spéciales pour son parcours reconnu vers les comédiens Héctor Alterio et Pepe Soriano. Le Groupe des Marionnettistes du Théâtre San Martín, le Groupe La Cochera, le Groupe Piel de Lava et le Théâtre National Cervantes ils ont également été distingués. Le 7 décembre sera l’acte culminant au cours duquel tous les gagnants recevront leur reconnaissance à Ciudad Cultural Konex.

+ Konex Awards 2021 : liste complète des lauréats

– Actrice de théâtre : Marilú Marini

– Acteur de théâtre : Mario Alarcon

– Mise en scène : Claudio Tolcachir

– Actrice de cinéma : Mercedes Morán

– Acteur de cinéma : Leonardo Sbaraglia

– Réalisateur : Damian Szifron

– Actrice de télévision : Nancy Dupláa et Eleonora Wexler

– Acteur de télévision : Luis Brandoni

– Réalisateur de télévision : Luis Ortega et Bruno Stagnaro

– Interprète musicale féminine : Karina K et Alejandra Radano

– Interprète musical masculin : Roberto Peloni

– Propriétaire unique : Mauricio Dayub

– Enfants et jeunes : Ana Alvarado

– Documentaire : Andrés Di Tella

– Scénario : Santiago Mitre

– Pilote : Iván de Pineda

– Scénographie : Mercedes Alfonsín

– Déguisements : Renata Schussheim

– Eclairage : Eli Sirlin

– Réalisation : Matías Mosteirín

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂