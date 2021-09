Konami Whipping Up Castlevania Advance Collection pour PS4

Les jeux Metroidvania ne manquent pas sur PlayStation 4, mais ces titres Game Boy Advance de Konami : bisou du chef. Pour autant d’erreurs que fait l’éditeur japonais – regardez l’état de l’eFootball, par exemple – même il sait qu’un Collection Avancée Castlevania serait un succès infaillible sur le système de Sony. Et voilà, il a été évalué pour une sortie à Taïwan.

Cette rumeur court en fait depuis un certain temps, le titre apparaissant auparavant sur les tableaux de notation australien et coréen, mais c’est la première fois que la PS4 est répertoriée comme plate-forme cible. Bien qu’il n’y ait pas d’autres informations à ce stade, nous allons supposer que la compilation comprendra Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance et Castlevania: Aria of Sorrow.

Ce n’est pas un mauvais trio, lecteurs – pas du tout un mauvais trio.