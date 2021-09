Konami révèle enfin la date de sortie de l’eFootball 2022

Nous connaissons déjà la date de sortie d’eFootball 2022, la nouvelle proposition du titre de football légendaire.

La nouvelle saison de football a déjà commencé et pour les fans, cela augmente toujours l’envie de jouer à quelques jeux sur nos consoles. Heureusement, le Date de sortie de l’eFootball 2022. Nous verrons comment la nouvelle génération convient au rival de la Fifa.

Cette année, Konami a décidé de bouleverser sa franchise de football. D’abord avec le changement de moteur graphique de FOX Engine à Unreal, à la recherche d’un plus grand degré de réalisme. Mais aussi, passer au modèle de jeu en tant que service. Sommes-nous confrontés à un nouveau départ ou creusent-ils leur propre tombe ? Dès le 30 septembre prochain, nous commencerons à le vérifier.

Chauffage

Ce jour-là sera le lancement de la première version du célèbre eFootball 2022. Et on dit d’abord car au début, ça ne le fera pas complètement. D’emblée lorsque le titre verra le jour, nous ne pourrons disputer des matchs amicaux qu’avec le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus Turin, Manchester United, Arsenal, le SC Corinthians, le CR Flamengo, le CA River Plate et Sao Paulo.

Bien que si le vôtre est en ligne, nous aurons également des événements hebdomadaires pour jouer avec des équipes préétablies. Ceux-ci peuvent être joués en crossplay entre les consoles de la même famille. C’est-à-dire, PlayStation 5 vs. PlayStation 4 et Xbox Series X | S vs. Xbox One. Tout cela avec six temples du football tels que le Camp Nou, l’Allianz Stadium, Old Trafford, l’Emirates Stadium, l’Allianz Arena et l’eFootball Stadium créé pour l’occasion.

Équipe créative

Déjà tout au long de l’automne, plusieurs nouvelles fonctions viendront s’ajouter au titre comme les équipes créatives. Cette modalité nous permet de créer notre propre club, en pouvant choisir entre l’une des plus de 600 équipes licenciées. Boucliers, t-shirts, stades… Nous pouvons tout modifier à notre guise.

De plus, nous aurons la possibilité de recruter des footballeurs et des entraîneurs qui s’adapteront le mieux à nos stratégies et tactiques préférées. De cette façon, il sera plus facile que jamais de créer une équipe de rêve.

Pour ce faire, il y aura trois types de pièces disponibles dans le jeu. D’une part, il y aura les pièces eFootball, qui seront celles que nous obtiendrons en payant de l’argent réel. Et d’un autre côté, nous aurons des points GP et eFootbal, tous deux gagnés grâce à notre performance dans le titre. Bien entendu, les utilisateurs auront également la possibilité d’acheter un abonnement de saison premium avec lequel obtenir des récompenses encore plus importantes.

Avec ces pièces, ce seront celles avec lesquelles nous signerons les différents types de joueurs disponibles dans l’eFootball. Ceux-ci sont divisés en quatre classes différentes en commençant par le Standard, qui sera basé sur les performances de la saison en cours.

D’un autre côté, les soi-disant tendances prendront comme base des jeux ou des semaines spécifiques, dans lesquels ils ont eu une performance exceptionnelle. Aussi pour ceux connus sous le nom de Legendary, leurs meilleures saisons dans leur intégralité seront prises en compte. Le reste des signatures possibles est composé de ce que l’on appelle la vedette.

Chacune des différentes classes de joueurs devra être payée avec un ou deux types de devises spécifiques. Alors dépensez judicieusement.

Tournois

Bien sûr, le but de créer l’équipe de nos rêves est de jouer des matchs et des tournois avec lui. Eh bien, nous aurons également cela dans l’extension prévue pour l’automne.

Dans Tour Event, nous jouerons contre des adversaires IA dans un format de tour, dans lequel nous accumulerons des points d’événement avec lesquels débloquer des récompenses. Avec Challenge Event, nous rivaliserons en ligne contre d’autres joueurs, tandis que nous essayons d’atteindre des objectifs pour obtenir plus de prix.

Le match rapide en ligne nous permettra de jouer des matchs amicaux contre d’autres utilisateurs, en pouvant utiliser les plus de 600 clubs sous licence que nous aurons. Mais si ce que nous voulons, c’est avoir des bouchées avec nos collègues, nous pouvons créer une salle privée dans Online Match Lobby pour jouer à des 1 contre 1 passionnants.

Bien que sans aucun doute, le mode vedette pour beaucoup sera eFootbal Creative League. Comme son nom l’indique, cette modalité sera une ligue où les joueurs utiliseront leur équipe créative pour affronter d’autres utilisateurs. Nous devrons gagner des points pour passer au niveau supérieur et ainsi obtenir des récompenses en fonction de nos résultats dans chacune des 10 rondes de matchs.

Il y a encore plus

A noter également que les versions smartphone d’eFootball 2022 mettront directement à jour l’application PES Mobile, et pourront même transférer une partie de notre inventaire vers le nouveau jeu.

À tout ce qui a déjà été mentionné, il faut ajouter qu’au fil du temps, il y aura beaucoup plus de mises à jour pour le titre, à la fois jouables et de contenu.

Ceux-ci incluent des fonctionnalités futures pour le DualSense, des commandes de balle avancées, de nouveaux types de passes et de tirs spéciaux, la prise en charge des commandes mobiles et même le jeu croisé complet demandé entre n’importe quelle plate-forme. Enfin, n’oubliez pas que pour ceux qui rejoignent la Master League chaque année, cela viendra plus tard sous forme de DLC payant.

Ce modèle de jeu en tant que service sera-t-il la direction que les jeux de football finiront par utiliser ? Considérant que l’UFL, le nouveau jeu de football qui veut rivaliser avec la Fifa et l’eFootball, va également être Free to Play, tout le montre. Mais il est encore trop tôt pour le dire.

Allons-y !