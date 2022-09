Konami présentera bientôt un nouveau spin-off d’une série mondialement populaire

Du 15 au 18 septembre se déroule dans la capitale japonaise Salon du jeu de Tokyo à la place de. Utilisation traditionnelle avant tout studios japonais le spectacle pour présenter et annoncer de nouveaux jeux. Cette année, la programmation de konami devenir intéressant.

Apparemment, ils prévoient d’annoncer un nouveau jeu qui fera partie d’une série populaire dans le monde entier. Alors que les fans d’un nouveau Castlevania, Engrenage en métal solide ou Silent Hill espérons que le sentier mène dans une direction différente.

Konami : A quelle série sert-il ?

Le jeu est censé 16 septembre être révélé. Le calendrier officiel présenté par Gematsu précise :

« Konami New Title Announcement Stage – Une annonce d’un nouveau titre Konami où le doubleur Yuki Kaji est invité sur scène en tant qu’invité pour représenter les fans d’un titre de série mondialement populaire. »

Yuki Kaji a joué le rôle de doubleur dans plusieurs séries de jeux vidéo, notamment final Fantasy et GTA. Sa voix est également présente dans plusieurs titres de konami à entendre, mais la plupart d’entre eux ne sont sortis qu’au Japon. La seule série qui correspond à la description « populaire dans le monde entier » est celle-ci Suikoden-Row, comme les utilisateurs de Twitter SicaSquarepant découvert :

« Suikoden » est un japonais Série RPGla entre 1995 et 2006 a produit cinq parties principales. De plus, divers spin-offs sont apparus depuis 2011 mais la série repose complètement. La grande particularité de « Suikoden » est que vous êtes en partie hors plus de 100 caractères uniques peut choisir. En plus des éléments RPG classiques, il y a aussi plus grandes batailles et structure de base.

Pas de Castlevania, Metal Gear Solid ou Silent Hill

Là Yuki Kaji invité à représenter les fans ne signifie pas nécessairement qu’il doit être lui-même impliqué dans le jeu. des rumeurs sur rééditions Castlevania, Metal Gear Solid et Silent Hill font le tour depuis un certain temps, et les joueurs espèrent bientôt avoir des nouvelles.

Comme le rapporte VGC, ce devrait être le annonce prévue mais pas l’un des trois grands titres. Il y en a plus probablement un petit projet« Suikoden » est définitivement plus en lice.