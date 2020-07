Konami ne fait plus que des jeux: désormais, il fabrique également des PC de jeu frappants (et coûteux)

Pas seulement de la vie de Silent Hill, Castlevania ou Pro Evolution Soccer l’homme Konami. Ce grand conglomérat de divertissement japonais a désormais décidé de se lancer dans un segment de plus en plus juteux: celui de PC pour les joueurs.

Il l’a fait via sa filiale Konami Amusement, qui a préparé trois PC de jeu appelés Arespear C300, C700 et C700 + avec différentes propositions pour différents types d’utilisateurs. Il n’y a rien de particulièrement différentiel dans la proposition matérielle, mais bien sûr, le design des boîtiers de ces PC est frappant, avec une façade perforée qui rappelle celle du MacPro renouvelé.

Trois modèles, trois

Le premier de ces modèles est le Retourner le C300, qui intègre un Intel Core i5-9400F, 8 Go de RAM DDR4-2666, un SSD M.2 PCIe 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650. Son prix est de 184 800 yens, environ 1 498 euros à changer.

Plus ambitieux est le Retourner C700, qui comprend un processeur Intel Core i7-9700 refroidi par liquide, 16 Go de RAM DDR4-2666, un SSD M.2 PCIe de 512 Go, un disque dur de 1 To et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Il en coûte 316 800 yens, environ 2 567 euros pour changer.

Il Retourner C700 + Il a la même configuration que le C700, mais ajoute un panneau transparent avec des composants rétroéclairés par LED à sa tour. Cette option fait monter le prix à 338 800 yens, soit environ 2 745 euros en échange.

De nombreuses autres options, et parmi elles, assembler vous-même un PC

Nous sommes donc confrontés à des équipes avec un prix élevé pour les composants qu’elles proposent, même si cela n’a pas trop d’importance quand sa disponibilité pour le moment est limitée au Japon et il n’y a pas de données sur la question de savoir s’ils seront commercialisés dans d’autres pays.

Heureusement, il existe de nombreuses options variées sur le marché, et en fait construire votre propre PC est une option de plus en plus meilleure et nous avons une série complète d’articles à ce sujet: