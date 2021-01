Konami insiste sur le fait qu’il n’a pas fermé son activité de jeux vidéo

Il y avait des rapports plus tôt cette semaine que Konami avait effectivement fermé l’ensemble de son activité de jeux vidéo, à la suite d’un plan de restructuration interne annoncé sur son site Web d’entreprise. Dans le cadre d’un communiqué de presse, l’éditeur japonais a révélé son intention de dissoudre trois divisions de production à partir du 1er février «pour répondre à la rapidité du marché qui nous entoure». Étant donné le rendement déjà tiède de l’organisation par rapport à son passé, certains points de vente ont mis deux et deux ensemble et en ont proposé cinq.

Bien sûr, les représentants de la firme n’ont pas tardé à nier la spéculation: « L’annonce faite fait référence à une restructuration interne, avec des divisions de production en cours de consolidation », a déclaré un porte-parole. «Nous n’avons pas« fermé »notre division de jeux vidéo.» L’éditeur a poursuivi en expliquant que la restructuration permettra à ses équipes de développement de rendre compte directement à la haute direction, permettant ainsi des chaînes de communication plus rapides.

Nous savons que Konami travaille sur une version nouvelle génération de Pro Evolution Soccer pour la PlayStation 5 qui abandonnera le moteur FOX et utilisera le moteur Unreal à la place; il y a aussi des rumeurs de nouveau Silent Hill et Metal Gear Solid jeux, bien que cette spéculation ressemble à un vœu pieux ces jours-ci. En dehors de cela, Konami a été calme; la société exploite également diverses autres entreprises, comme des casinos et des gymnases, qui, selon beaucoup, ont réduit son intérêt pour la création de jeux.