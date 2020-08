Konami envoie un tweet déroutant

Y a-t-il un nouveau “Silent Hill” à venir ou pas? Le créateur de jeux et détenteur de droits Konami a rédigé un tweet déroutant qui a suscité des spéculations de la part des fans – et a tout de suite fait marche arrière. Qu’y a-t-il dans la brousse

“Fermez les yeux. Toujours effrayant. Sirène” Silent Hill 2 “” et un fichier sonore correspondant – c’est tout le tweet qu’un compte officiel Konami a diffusé sur Internet vendredi. Et les fans d’horreur du monde entier ont déjà spéculé: les Japonais annoncent-ils un nouveau jeu dans la série “Silent Hill” par la porte arrière?

Tout n’était pas conçu de cette façon

Konami est revenu peu de temps après, à nouveau via Twitter. L’explication officielle du mystérieux tweet: vous venez de regarder les flux en direct du jeu d’horreur en ligne “Dead by Daylight” et vous vouliez juste reprendre un peu l’atmosphère effrayante. Dans “Dead by Daylight”, il y a quelques semaines, la “mascotte” de la série “Silent Hill”, le casque pointu Pyramid Head, a été ajoutée comme figurine jouable.

Et plus loin: l’équipe des médias sociaux ne supprimera pas le tweet. C’était censé être juste pour rendre les fans heureux. Cela semble si banal que cela pourrait être vrai et le tweet de la sirène ne signifiait rien. Mais au vu des rumeurs qui ne cessent de monter qu’une nouvelle partie de “Silent Hill” va enfin apparaître, une telle action est sensationnellement insensible.

Piratage mystérieux

Après rien de la démo d’horreur “PT”, “Silent Hill” est censé être mort. Le “Playable Teaser” était censé accompagner un tout nouveau jeu de la série d’horreur, mais le détenteur des droits Konami a retiré la prise peu de temps après et a marqué le développement.

Depuis, des rumeurs et des spéculations sur l’avenir de “Silent Hill” ont éclaté régulièrement. Il a été dit que le créateur de “Death Stranding” Hideo Kojima ferait équipe avec le légendaire auteur de mangas d’horreur Junji Ito. Selon les spéculations actuelles, Sony présente en fait un nouveau “Silent Hill” lors d’un événement “State of Play” début août . Jusque-là, rien n’est connu.