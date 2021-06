Konami confirme son partenariat avec l’équipe Bloober, alimentant les rumeurs de Silent Hill

Konami a officiellement entamé un partenariat avec Layers of Fear, Observer et le développeur de The Medium Bloober Team qui verra les deux sociétés partager « le développement de contenus et l’échange de savoir-faire ». Bien sûr, cette nouvelle ne fait qu’alimenter de fortes spéculations selon lesquelles Bloober Team travaille sur l’une des prochaines entrées de la série Silent Hill. Plus tôt cette année, le développeur a déclaré qu’il travaillait sur un jeu d’horreur avec un « éditeur de jeux très célèbre ». Konami correspond à ce projet de loi, et voici maintenant la confirmation que les deux parties travaillent ensemble.

Piotr Babieno, président de l’équipe Bloober, a déclaré : « C’est un jour historique pour moi et l’aboutissement de plusieurs années de notre travail. Le fait qu’une entreprise aussi renommée que KONAMI ait décidé de coopérer stratégiquement avec l’équipe Bloober signifie que nous avons également rejoint les leaders mondiaux du jeu et est devenu un partenaire à part entière des principaux acteurs de ce marché. » Le directeur représentatif et président de Konami, Hideki Hayakawa, ajoute : « Nous sommes impatients de combiner l’équipe Bloober et nos caractéristiques et forces respectives pour créer des contenus de haute qualité.

Une autre rumeur à laquelle l’annonce donne maintenant plus de poids est que Konami cherche à externaliser ses IP. Les franchises Metal Gear Solid et Castlevania ont été mentionnées vers le début de cette année – avec de nouveaux versements encore dans des années – mais un nouveau jeu Silent Hill d’un « développeur japonais éminent » est censé être prêt pour une révélation cet été. Bien sûr, Bloober Team est polonais et non japonais, donc ce titre en particulier n’est pas celui en question. Cependant, avec la mise à jour officielle d’aujourd’hui prise en compte, il semble que Bloober Team pourrait effectivement produire un nouveau titre Silent Hill aux côtés de Konami.