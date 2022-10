Konami confirme le retour tant attendu de la franchise Silent Hill

Après presque une décennie sans nouvel opus, les fans ont enfin reçu des nouvelles de »Silent Hill », la célèbre franchise de jeux vidéo d’horreur. le développeur Konamia annoncé via son compte Twitter officiel qu’il dévoilerait les prochains plans de la franchise lors d’une émission spéciale consacrée à « Silent Hill » le 19 octobre.

Bien qu’à l’heure actuelle, Konami ait donné la date de la prochaine diffusion en direct, il a également lancé un nouveau site Web » Silent Hill », ne montrant que la date et l’heure restantes pour ce qui pourrait être la révélation du nouvel épisode de vidéo d’horreur Jeu. Le post se lit comme suit : « Dans vos rêves agités, voyez-vous cette ville ? »

Dans vos rêves agités, voyez-vous cette ville ? Les dernières mises à jour de la série SILENT HILL seront révélées lors de la #SILENT HILL Transmission le mercredi 19 octobre à 14h00. PDThttps://t.co/18sulbhIaR —Konami (@Konami)

C’était en 2012 lorsque Konami a sorti »Silent Hill : Book of Memories », le dernier jeu de la franchise à disparaître plus tard pendant plusieurs années. Depuis, Keichiro Toyamacréateur de »Silent Hill », a cherché à se spécialiser dans d’autres genres et franchises, revenant à nouveau aux jeux vidéo d’horreur avec »Slitterhead », qui sortira bientôt.

La dernière nouvelle que les fans ont eue à propos de « Silent Hill » était avec une fuite qui a circulé en mai 2022, lorsqu’un utilisateur de Twitter a publié une série d’images censées provenir d’un nouveau jeu de la saga. Konami a encore alimenté la spéculation lorsqu’ils ont fait supprimer les captures d’écran en quelques heures, ce qui a amené certains à supposer que les images étaient réelles.

» Silent Hill » est un jeu de survie d’horreur psychologique qui se déroule dans une ville du même nom. Le premier jeu est sorti en 1999, mettant en vedette Harry Mason, un homme à la recherche de sa fille adoptive perdue à Silent Hill, une ville mystérieuse située en Nouvelle-Zélande, c’est ici qu’il découvre un étrange culte tout en découvrant la véritable origine de sa fille.

Pour découvrir ce que Konami réserve à »Silent Hill » à l’avenir, ne manquez pas la diffusion en direct le 19 octobre.