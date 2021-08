Konami admet que le successeur de PES eFootball sera effectivement une démo au lancement

Le successeur de PES, eFootball, sera à peu près aussi simple que vous pouvez l’imaginer lorsqu’il débutera plus tard cette année, avec seulement neuf équipes sous licence et des matchs d’exhibition de base. Le titre gratuit s’étendra avec des modes payants comme Master League à une date ultérieure, mais aucune date n’y est actuellement attachée. De nombreux fans ont souligné que tout cela ressemble beaucoup à une démo au lancement.

Konami est d’accord: « À bien des égards, oui [it is a demo]. Nous voulons que les gens se familiarisent avec l’eFootball dès que possible, nous allons donc lancer avec un nombre limité d’équipes et de modes. Détails exacts à suivre. L’éditeur japonais a ensuite précisé qu’il n’y aurait pas de microtransactions au lancement : juste les matchs d’exhibition susmentionnés pour l’instant.

En fait, il semble que l’eFootball n’est peut-être pas aussi flagrant avec la monnaie virtuelle que ses prédécesseurs dans son mode de renforcement d’équipe qui n’a pas encore été annoncé : joueurs préférés avec Match Pass, un système pour recevoir des objets en fonction des matchs joués. Des laissez-passer de match gratuits et payants seront disponibles.

Ainsi, il semble que le successeur du titre MyClub tirera parti d’un système Battle Pass, par opposition aux boîtes à butin déguisées en agents spéciaux. Pour être honnête, nous ne pouvons pas imaginer que tout cela fonctionne particulièrement bien pour Konami, mais nous ne pouvons que supposer que l’éditeur a fait ses devoirs. Allez-vous essayer l’eFootball lors de son lancement au début de l’automne ?