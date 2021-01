KomodoHype est enfin l’émote PogChamp pour Twitch – Nous sommes arrivés dans le futur

Tic eu un petit problème pour savoir quand le visage de l’emote PogChamp, qui a été spammé dans le chat bien avant Amazone est venu balancer un sac d’argent, a commencé à tweeter pour soutenir l’insurrection bizarre que beaucoup ont qualifiée de tentative de coup d’État dans le bâtiment de la capitale de Washington DC le 6 janvier 2021.

Twitch (ainsi que des fournitures d’émoticônes tierces telles que FZZ et BTT) n’ont presque pas perdu de temps à nettoyer la tête précédente de l’émote PogChamp, mais une route rocailleuse était à venir alors que Twitch annonçait qu’il comporterait des visages de la communauté à la place de l’ancien chef – une idée qui semblait fantastique à l’origine.

Puis, à la mode Twitch moderne standard, ils n’ont pas perdu de temps à sauter de l’autre côté du spectre, car le visage de PogChamp a été noté par certains comme étant farouchement anti-blanc, une position que certaines entreprises semblent trouver plus acceptable que anti. -noir.

C’est un aspect qui a été débattu au moment où cela s’est produit, et l’argument continue même maintenant: Critical Bard, un écrivain de Critical Role, a déclaré que « la vie des blancs n’a pas d’importance, du tout », puis a poursuivi en disant que le blanc n’est pas une race, que les gens devraient plutôt être fiers d’être écossais ou italiens.

Cela a suscité un pseudo-indignation alors que l’appâtage de la race et les arguments pleins de nuances sont dénudés et déformés de tous les côtés pour créer une partisanerie facile là où les lignes ont été tracées dans le sable il y a des années et aucune nouvelle percée ne peut apparemment être faite.

Dernière chose avant de me coucher. Certains dudebros ont décidé de couper une petite partie de mon flux, donnant l’impression que j’étais « raciste envers les Blancs ». Permettez-moi de publier le clip COMPLET et d’en tirer ce que vous voulez. bisous bisous.

GossipPogChamp. pic.twitter.com/jNZq6iDvSk – BARDE CRITIQUE! ✊🏾 (@CriticalBard) 11 janvier 2021

L’événement a ponctué une journée frustrante pour Critical Bard qui a eu la joie de patauger à travers des tirades moroniquement racistes toute la journée alors qu’un visage noir a reçu PogChamp du jour qui a été catalogué grâce à l’éclat d’Internet et à la règle selon laquelle rien n’est publié sur le Internet disparaît jamais.

Encore une fois, les groupes radicalisés continuent de se prendre des coups de feu les uns contre les autres pour continuer à l’appâtage des races et les guerres de flammes se poursuivent jusqu’en 2021 car rien ne change vraiment et l’ignorance peut facilement être perpétuée car penser par soi-même est, en fin de compte, extrêmement difficile.

Chaque jour est une nouvelle chance de pogner. Consultez Chat pour voir les PogChamps quotidiens tout au long de la semaine. pic.twitter.com/H5Ibm9JDYR – Twitch (@Twitch) 18 janvier 2021

Ainsi, comme Twitch poussait chaque jour un nouveau PogChamp, les groupes se précipiteraient pour trouver tout type de saleté sur les banderoles qui vivent devant les caméras pour générer une controverse sur les ordures qui aboutit à l’indignation manufacturée afin qu’ils puissent garder du pain littéral sur la table.

Twitch en fait meme’d good pogchamp KomodoHype est arrivé enfin nous avons gagné pic.twitter.com/jZnQq22ATu – Rod Breslau (@Slasher) 19 janvier 2021

Ce n’est pas le cas avec le PogChamp d’aujourd’hui, KomodoHype. KomodHype n’est peut-être qu’une bénédiction temporaire où nous n’avons pas à analyser les modèles de médias sociaux pour discerner qui sont les « méchants » et Twitch n’a pas à passer une journée entière à éteindre désespérément les incendies et à faire taire les gens sur Twitter.

Bénissez le KomodoHype.