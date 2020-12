Le minimalisme avant tout

Facile à apprendre mais difficile à maîtriser; Une prémisse qui fonctionne généralement et qui est affichée par un Kolumno qui a été créé il y a deux ans sur la plate-forme Steam, mais qui fait maintenant ses débuts dans un format qui se sent bien, et qui est l’hybride de Nintendo Switch. Minimalisme et simplicité sont les accessoires jouables et esthétiques d’un puzzle qui nous vient du studio espagnol Devilish Games.

Comme je l’ai dit, Kolumno est la simplicité, et son point de départ est on ne peut plus simple, une sphère sur un cylindre et un trou en bas. Il va falloir pousser la sphère jusqu’à, grâce à la force de gravité, l’insérer dans le trou et ainsi aller dépasser les 75 niveaux que propose le jeu. Évidemment tout n’est pas un chemin de roses, et dans le cylindre, qui ne s’arrête pas de tourner, nous rencontrerons divers obstacles, le «timing» est donc crucial pour parvenir à une conclusion réussie, tout comme les quatre compétences que nous allons apprendre, comme réduire la taille de la balle, arrêter la chute un moment ou l’accélérer. En ce sens, nous sommes confrontés à un titre dans lequel la précision est récompensée, car à la moindre erreur la sphère se heurtera, s’écartant de sa trajectoire et nous obligeant à répéter le niveau. La patience est un élément clé de ce Kolumno, car il est basé sur l’observation et l’attente du bon moment pour agir.

Il est vrai qu’à aucun moment le jeu ne nous pousse à appuyer sur le bouton d’action sans réfléchir, encourageant à tout moment cette patience dont je parlais à travers un packaging vraiment beau et même relaxant. La toile sur notre écran est recouverte de couleurs pastel plates et de formes géométriques parfaites qui sont entourées d’une bande-son tout aussi calme et tranquille.Des caractéristiques qui, à mon avis, font que Kolumno se démarque, et si l’esthétique et l’audio n’accompagnaient pas le jeu, ce ne serait pas la même chose. Nous voyons ici un de ces cas dans lesquels le jouable est indissociable du plastique, dans une conjonction indissoluble qui fait fonctionner et fonctionner le produit dans son ensemble, quelque chose que nous avons vu dans d’autres propositions telles que la belle Monument Valley. Ici, chaque niveau suppose un mélange satisfaisant de formes, de couleurs, de mélodie et de mouvement harmonique qui atteint son point culminant lorsque nous accomplissons notre objectif et qui est redémarré jusqu’à ce que tous les niveaux proposés soient remplis.

Si nous échouons, nous redémarrerons le niveau immédiatement, donc nous serons tentés – même si, comme je l’ai dit, nous ne sommes pas invités à le faire – d’appuyer à plusieurs reprises sur le bouton pour lancer la sphère dans le vide jusqu’à ce que, par hasard, nous finissions par l’insérer dans le trou, quelque chose qui peut venir à l’esprit surtout dans les étapes plus avancées, dans lesquelles la difficulté n’est plus une blague et qui peut être un peu frustrée. En jouant ainsi, nous transformons ce qui est un jeu d’observation en une simple loterie sans grâce et toutes les vertus du programme sont brouillées en échangeant la précision contre le hasard. C’est le plus gros inconvénient que je puisse donner à Kolumno, et c’est si on y fait face de cette façon, ça passe du puzzle au pachinko, et ce n’est pas du tout l’idée derrière le travail.

En parlant de difficulté, la courbe est très bien mesurée et ce qui lors de notre premier contact est la couture et le chant devient compliqué, et beaucoup, à mesure que nous avançons, mais de manière progressive dans laquelle les compétences seront introduites petit à petit pour que nous nous y habituions. Bien sûr, déjà avancés dans le jeu, les niveaux atteignent de hauts sommets de difficulté dans lesquels la précision requise est millimétrique et cela nous obligera à répéter encore et encore jusqu’à trouver le bon moment pour se lancer, les compétences nécessaires et le ordre d’utilisation de la même chose, pouvoir tomber dans la frustration et laisser notre sphère au hasard, ternir l’expérience comme je l’ai mentionné dans le paragraphe précédent.

Et c’est que dans ces niveaux plus avancés un vrai contraste est généré entre sa difficulté et le calme de tout ce qui entoure le travail de Devilish Games, comme si les images et la musique nous invitaient à nous arrêter une seconde, respirez et pensez-y mieux.

La vérité est que l’expérience est satisfaisante, et oui, il y aura des niveaux que nous devrons répéter plusieurs fois, mais avec patience nous finirons par les surmonter, et aussi, Au cours des 75 étapes, l’étude a réussi à donner au titre une variété surprenante étant donné la simplicité de l’idée initiale et cela signifie qu’à aucun moment il ne s’ennuie ou se répète. Kolumno part de quelques fondamentaux assez originaux et les transpose à travers une expérience qui ne sera pas très longue, mais suffisante compte tenu du style de jeu, de son origine indépendante et de son prix. C’est un de ces jeux qui accroche la première fois et qui ne nous lâchera pas la console, toujours avec l’excuse de finir un niveau de plus.

Simplicité et abstraction

Le titre de Devilish Games oscille entre les genres de compétences et de casse-tête, s’inscrivant peut-être davantage dans le premier, mais le puzzle prend l’une des caractéristiques qui accompagnent beaucoup de ses représentants et est celle de l’abstraction, échappant aux environnements hyper-réalistes. et figuratif pour créer un cadre jouable de formes géométriques et de couleurs plates. Dans ce cas, ces formes sont alliées à la couleur et à la musique pour composer un tout précieux et aussi minimaliste que mécanique convient à tous les joueurs, et surtout ils nous demandent une chose: la patience.