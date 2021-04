Kojima serait en pourparlers avec la Xbox alors que l’abandon de la PS5 incite aux théories du complot

Nous nous sommes tous sentis, ici à Pousser les tours carrées, ce quelque chose semblait louche avec l’annonce de l’abandon exclusif sur PlayStation 5 – et nous ne sommes clairement pas les seuls. Le Web regorge actuellement de théories du complot, car le jeu de survie apparemment innocent attire énormément d’attention. Mais y a-t-il plus que ce que l’on voit ici, ou est-ce vraiment le travail d’une équipe indépendante néerlandaise inconnue?

Pour ceux qui ont manqué la nouvelle plus tôt, Abandoned a été annoncé comme une «simulation de survie cinématographique» sur le blog PlayStation. C’était une exclusivité PS5, ce qui incitait à une promotion sur tous les Les canaux sociaux de Sony. Il n’est pas inhabituel pour le détenteur de la plate-forme de mettre en lumière des logiciels à venir comme celui-ci, mais quelque chose ne va pas avec l’annonce que nous ne pouvions pas tout à fait mettre le doigt.

Pour commencer, il n’y a pratiquement aucune information sur le développeur néerlandais Blue Box Game Studios sur le Web. Toute l’histoire du studio, d’après ce que nous avons pu comprendre, comprend un Kickstarter défaillant et une application pour smartphone. Il y a quelques années, il y avait un site Web, mais celui-ci était rempli de graphiques d’espace réservé et n’est accessible que via Archive.org. Il est en cours de développement en ce moment.

Pendant ce temps, son les comptes de réseaux sociaux ont été abandonnés depuis cinq ans maintenant, et il n’y a aucune mention de ce projet du tout. Il y a quelque chose de louche dans un studio annonçant un projet massif qui doit sortir cette année, mais ne reconnaissant même pas l’existence du jeu n’importe où en ligne.

De plus, le directeur du jeu Hasan Kahraman n’est pratiquement pas présent sur Internet. Nous avons trouvé un profil LinkedIn enregistré par quelqu’un qui travaille chez BBGS – que nous supposons être un acronyme pour Blue Box Game Studios – mais la page ne contient aucune autre information; il n’y a pas de formation et pas d’antécédents professionnels du tout. C’est donc, certes, bizarre.

Bien sûr, c’est là que les théories du complot entrent en jeu. Beaucoup ont comparé le scénario à Moby Dick Studios, qui était une ruse de Hideo Kojima utilisée pour annoncer Metal Gear Solid V: The Phantom Pain; l’auteur a utilisé une astuce similaire avec la désormais tristement célèbre démo de PT, qui a été présentée lors d’une conférence de presse de Sony comme un jeu d’horreur indépendant aléatoire – avant de mener à la révélation de Silent Hills, bien sûr.

Est-ce donc l’œuvre de Kojima? Eh bien, nous ne sommes honnêtement pas sûrs. Le développeur de Death Stranding a laissé entendre qu’il préparait bientôt une annonce, mais la bande-annonce abandonnée semble trop amateur pour être l’œuvre de l’ancien homme de Metal Gear. Nous pouvons certainement voir comment les gens établissent le lien, car cela vient directement du livre de jeu du vétéran, mais nous ne sommes pas encore convaincus.

De plus, pendant que nous recherchions cet article, le journaliste franc de Venture Beat, Jeff Grubb, a publié un rapport indiquant que Kojima ne peut pas être impliqué – car il est en pourparlers avec Microsoft pour publier un titre sur les plates-formes Xbox. Grubb – qui est assez fiable – continue en admettant qu’il est «incertain» si la firme de Redmond a conclu l’accord, mais pointe vers une figurine repérée sur l’étagère du patron Phil Spencer comme un indice potentiel. Nous n’en faisons pas un mot!

Pour être honnête, nous avons prévalu sur des milliers et des milliers d’annonces de jeux sur le blog PlayStation, et il y a définitivement quelque chose d’étrange chez Abandoned. Nous imaginons que d’autres recherches se dérouleront au cours des prochains jours – et ce sera amusant si cela se passe vraiment est une petite équipe néerlandaise derrière le projet, se demandant ce qui se passe.

Quant à l’avenir de Kojima, eh bien ça va être un tout autre drame semble-t-il…