Kojima Productions ouvre des divisions Film, Musique et Télévision

Après avoir fait ses débuts dans le monde du jeu vidéo fin 2019 avec le lancement de « Death Stranding », la société Kojima Productions a officiellement ouvert sa nouvelle division dans laquelle elle travaillera au développement de films, de séries télévisées et même de musique, élargissant ainsi son futur catalogue d’offres dans le monde du divertissement.

Ce nouveau studio sera basé dans la ville de Los Angeles, en Californie, sous la direction de Riley Rusell, établissant les premières étapes des commentaires précédents de Hideo Kojima, fondateur de la société, en explorant d’autres médias créatifs, ainsi que sa croissance intérêt pour la création de films.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Marvel’s Avengers » révèle un premier aperçu de Spider-Man dans le jeu

« La nouvelle division sera chargée de travailler avec des professionnels talentueux et créatifs de la télévision, de la musique et du cinéma, ainsi qu’avec ceux qui connaissent le mieux l’industrie du jeu vidéo », a déclaré Rusell via GamesIndustry.biz. « La charte de l’équipe est d’étendre la portée et la notoriété des propriétés maintenant développées chez Kojima Productions et de les intégrer encore plus à la culture populaire. »

Russell note que bien que Kojima Productions soit une organisation mondiale, la nouvelle division de la société sera située aux États-Unis, exprimant une grande enthousiasme à l’idée de commencer à travailler avec le plus grand bassin de talents de l’industrie du divertissement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mass Effect Legendary Edition pourrait arriver sur Xbox Game Pass

« Trouver de nouvelles façons de divertir, d’engager et d’offrir de la valeur à nos fans est essentiel dans le monde narratif en évolution rapide et en évolution», a ajouté Yoshiko Fukuda, PDG de Kojima Productions. « Notre nouvelle division emmènera le studio dans encore plus de domaines qui présenteront nos récits créatifs au-delà des jeux vidéo et ouvriront des moyens pour nos fans de communiquer ou de s’immerger dans ces espaces. »

Depuis la sortie de « Death Stranding », Hideo Kojima et son équipe de travail rapprochée sont restés silencieux sur leur prochain projet et avec la sortie du jeu « Director’s Cut », les rumeurs pointant vers le développement d’une éventuelle suite ont commencé à se détériorer. bien que Kojima ait présenté des indications selon lesquelles il travaille sur quelque chose de nouveau.