Koffee With Karan Saison 7 Épisode 5 Date de sortie, spoilers, compte à rebours – Tout ce que vous devez savoir

De nombreuses personnes de tout le pays recherchent la date de sortie de Koffee With Karan Saison 7 Episode 5. Beaucoup de gens sont toujours ravis de regarder cette émission parce qu’ils veulent voir leurs célébrités préférées dans cette émission. Pour obtenir tous les détails possibles sur ce prochain épisode, les fans de cette émission recherchent partout sur Internet.

Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous sur la date de sortie de Koffee With Karan Saison 7 Episode 5. Ici, vous apprendrez qui va venir dans le prochain épisode, sa date de sortie, où vous pouvez le regarder et bien d’autres détails.

C’est un talk-show indien intéressant que beaucoup de gens regardent. Cette émission est animée par le cinéaste et personnalité de la télévision Karan Johar. Elle a été diffusée pour la première fois le 19 novembre 2004. Après sa sortie, cette émission a gagné en popularité dans tout le pays. Vous pouvez voir qu’il dure depuis de nombreuses années et que les fans adorent toujours ce spectacle car ils peuvent regarder leurs personnalités préférées de Bollywood.

La dernière saison 7 de cette émission de téléréalité est sortie le 7 juillet 2022. Ici, vous verrez essentiellement Karan en tant qu’hôte et il interviewe plusieurs acteurs et actrices sur leur vie personnelle, Carrear et toutes les autres choses Après avoir regardé son dernier épisode, les fans se demandent pour sa prochaine date de sortie de Koffee With Karan Saison 7 Episode 5. Eh bien, la date de sortie de ce nouvel épisode est révélée et il sortira bientôt.

Koffee With Karan Saison 7 Épisode 5 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de Koffee With Karan Saison 7 Episode 5. L’épisode 5 de cette sho sortira le 4 août 2022. Si vous souhaitez regarder cet épisode à venir, vous pouvez le regarder à la date indiquée. Tous les fans de ce talk-show doivent avoir marqué la date et ils seront curieux de savoir quelle célébrité va apparaître dans cet épisode.

Où diffuser Koffee avec Karan?

Si vous souhaitez regarder ce talk-show, vous pouvez le diffuser sur Disney + Hotstar et pour cela, vous devrez l’acheter en mode actif. Si vous n’avez pas son abonnement alors allez vérifier son plan. Comme vous le savez, il s’agit d’une plate-forme multimédia OTT, donc si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents et que vous souhaitez le regarder, vous pouvez diffuser cet épisode manqué à tout moment.

Liste des épisodes de la saison 7

Voici la liste des épisodes connus à ce jour.

Ranveer Singh et Alia Bhatt

Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor

Akshay Kumar et Samantha Ruth Prabhu

Vijay Deverakonda et Ananya Panday

À déterminer

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de Koffee With Karan Saison 7 Episode 5; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode de ce talk-show. Si vous avez des questions sur cette date de sortie de l’épisode 5 de la saison 7 de Koffee With Karan, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

