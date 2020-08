Koenigsegg Gemera. Étonnamment pratique pour une machine «folle»

Peut-être inspiré par les aspects pratiques pris en compte par Gordon Murray dans la conception du GMA T.50, Christian von Koenigsegg a publié une vidéo dans laquelle il nous donne, plus en détail, les aspects pratiques du Koenigsegg Gemera, vos quatre premières places.

Il peut avoir quatre places, et ressembler au modèle le plus «lisse» et utilisable du petit constructeur suédois à ce jour, mais oubliez-le… Cela reste de la pure folie automobile, car il «envoie la tradition» à ces côtés.

Nous avons déjà regardé la Gemera et toute la «folie» qui se produit sous son corps le plus élégant. Si vous ne l’avez pas encore lu, prenez le temps de lire (ou relisez) notre article (complet) sur sa chaîne cinématographique exotique:

Un hybride brancher démoniaque…

En résumé, nous sommes en présence d’un hybride brancher avec 1700 ch de puissance combinée maximale et un couple combiné maximal colossal de 3500 Nm. Contribuant à ces chiffres impressionnants est un moteur … minuscule – comiquement appelé Tiny Friendly Giant (petit et sympathique géant).

Seulement trois cylindres et une capacité de 2,0 l, deux turbocompresseurs et… sans arbre à cames. Assez pour charger un impressionnant 600 ch et 600 Nm. Comme si cela ne suffisait pas, couplé à un moteur électrique de 400 ch. L’aspect le plus insolite de tous? Bien que les deux moteurs soient montés à l’arrière, ils entraînent exclusivement … l’essieu avant!

Les roues arrière sont donc complètement “isolées” de cet agencement, chacune ayant son propre moteur électrique de 500 CV et sa boîte de vitesses respective – comme je l’ai dit … “fou”.

Résultat: même en chargeant 1850 kg, la Gemera promet d’atteindre 100 km / h en seulement 1,9 seconde et d’atteindre 400 km / h de vitesse maximale. Des chiffres dignes de toute hypercar!

… Mais étonnamment pratique

Mais quand elle vient avec quatre sièges, la Koenigsegg Gemera veut être plus qu’une hypercar, elle se veut aussi utilisable et pratique. Comme le disait la marque lors de sa révélation, la Gemera est une GT, ou plutôt une Mega-GT – avec ce niveau de performances, le préfixe “super” ne suffit pas, il faut vraiment opter pour “hyper” ou “méga” …

À l’intérieur de Koenigsegg, il n’y a pratiquement aucune commande physique.

Et en tant que GT (Gran Turismo), elle doit offrir un certain ensemble de caractéristiques qui répondent au confort et à la commodité de ses occupants … ou plutôt de ses quatre occupants. C’est ce que Christian von Koenigsegg nous amène à découvrir dans sa nouvelle vidéo.

En plus de quatre sièges spacieux à quatre places, capables d’accueillir des personnes mesurant jusqu’à 2,0 m, le Koenigsegg Gemera est livré avec huit (!) Porte-gobelets – pourquoi huit? Nous ne le savons pas, et Christian von Koenigsegg ne l’explique pas non plus dans la vidéo. Il y a aussi beaucoup d’espace pour les bagages, avec deux compartiments, un à l’avant et un à l’arrière.

Apprenez à connaître tous les aspects pratiques de cette machine fascinante:

