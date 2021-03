Koei Tecmo annonce la date de sortie et les plates-formes pour Samurai Warriors 5

Koei Tecmo a annoncé le cinquième opus de la série Samurai Warriors. Le jeu sortira sur plusieurs plates-formes plus tard cette année.

Guerriers samouraï 5 est un récit historique dramatique de l’histoire japonaise. La série est un titre musou-action où les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs recréations élégantes de personnages historiques.

Le jeu ramènera non seulement des personnages bien-aimés de la série, mais aussi de nouveaux ajouts, pour un total de 27. Ieyasu Tokugawa et Hideyoshi Hashiba à Nō, et Yoshimoto Imagawa a été confirmé pour apparaître. Mitsuki, connu sous le nom de Kōga Ninja, est un nouvel ajout, avec d’autres annonces à venir.

Le jeu se déroule après la guerre d’Onin pendant l’âge d’or de la période Sengoku. Le titre se concentre principalement sur deux commandants militaires pendant cette période: Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi.

Koei Tecmo a annoncé quelques nouveaux changements dans le jeu. Ils incluent que non seulement le joueur évoluera au fur et à mesure que l’histoire progresse, mais aussi les ennemis. Les ennemis utiliseront pleinement diverses tactiques militaires pour combattre les joueurs. Les joueurs plus longs attendent pour se battre; les ennemis les plus avancés peuvent devenir.

En ce qui concerne le gameplay, de toutes nouvelles capacités musou ont été ajoutées. Ils incluent des «Attaques frénétiques» nouvellement conçues, où les joueurs peuvent frapper des hordes ennemies dans un style exaltant.

Les graphismes du jeu ont également subi un changement. L’œuvre d’art utilise une combinaison d’illustrations 3D mais aussi un style de peinture à l’encre Sumi. Il s’agit de faire en sorte que l’histoire se déroule comme un rouleau d’images.

Dans la bande-annonce, les joueurs peuvent également remarquer que Nobunaga a un style légèrement différent. Ses cheveux sont peut-être encore coiffés, mais il n’a plus de poils sur le visage.

Selon le Nintendo page de magasin, le jeu prendra en charge le jeu en ligne. Cependant, les joueurs auront besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online actif pour profiter des avantages.

Des informations sur l’édition spéciale du jeu ont également été annoncées dans la bande-annonce. L’édition numérique de luxe comprend le jeu complet, ainsi que des armes spéciales: Blade Rift Blade, Katana Masterpiece, Spear Sharpened Fang Spear et Bow Sky Piercer plus un cheval spécial, un ensemble de gemmes de compétences et un outil compact.

Guerriers samouraï 5 lancera le 27 juillet sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu aura également une jouabilité rétrocompatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S.