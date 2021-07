Kodak Black critiqué pour avoir jeté 100 000 € à la mer et des billets de 100 € dans les toilettes

En 2021, Kodak Black aurait une valeur nette de 600 000 €.

Certaines personnes ont tellement d’argent qu’elles ne savent pas quoi en faire. Et tandis que certains choisissent de donner à des œuvres caritatives, d’investir dans l’immobilier ou simplement de le laisser sur leur compte bancaire, Kodak Black a décidé de simplement jeter son argent à la mer. Comme tu fais.

Le rappeur controversé, qui a été gracié par l’ancien président Donald Trump pour ses efforts caritatifs, a jeté 100 000 € par-dessus bord dans une vidéo partagée sur Instagram Stories. Dans le clip, Kodak a l’air en colère alors qu’il se tient sur le côté d’un bateau jetant des liasses de billets de 100 € dans l’océan. Soupir.

Ce n’est pas tout, cependant. Dans un autre clip, Kodak s’est filmé en train de jeter des billets de 100 € dans les toilettes. Il y a mis tellement de notes qu’il a dû mettre la main dans la cuvette des toilettes et la pousser vers le bas. JE-

Mais pourquoi Kodak jette-t-il littéralement son argent dans les toilettes ? Eh bien, il n’a pas vraiment expliqué l’intérêt de tout cela, mais selon Internet, cela provient du bœuf qu’il a avec un autre rappeur nommé Jackboy. On pense que les deux se disputent pour de l’argent après que Jackboy a promis de donner à Kodak 1 million de dollars à sa sortie de prison.

Quelle que soit la raison, les gens sont incroyablement ennuyés de voir Kodak jeter de l’argent alors que tant de gens sont dans le besoin (détruire de l’argent est également illégal, pour info). De plus, Kodak a maintenant désactivé tous ses comptes de réseaux sociaux.

Et les gens se demandent pourquoi il n’y a pas assez d’argent, de nourriture, etc. parce que les gens gaspillent tout ça pour obtenir des points de vue, de l’attention, tout ce dont ils ont besoin pour remplir leur ego pour le moment. C’est triste.

Il vient de l’un des endroits les plus pauvres de Floride et pourtant, il impressionne plutôt les gens pour leurs opinions au lieu de donner cet argent aux familles noires frappées par la pauvreté. Cela pourrait être l’une des vidéos les plus tristes et déconnectées que j’ai jamais vues.

– S. Mar (@SMar32344315) 30 juin 2021