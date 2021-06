Koch Media dévoile le nouveau label d’édition Prime Matter, ainsi que 12 nouveaux jeux : tout ce que vous devez savoir

11 juin 2021 18:47:07 IST

Koch Media a a révélé la matière première, un nouveau label de jeux vidéo de la société germano-autrichienne de jeux vidéo. Prime Matter rejoint les quatre éditeurs précédents de Koch Media Group, à savoir Vertigo, Ravenscourt, Deep Silver et Milestone. Le siège de Prime Matter, comme Ravenscourt, se trouve à Munich en Allemagne. Vertigo est basé à Rotterdam, aux Pays-Bas, tandis que Deep Silver a son siège à Reading, en Angleterre, selon le communiqué de presse.

Parlant du lancement du dernier label, le PDG de Koch Klemens Kundratitz a déclaré que ce serait le nouveau foyer des jeux « premium ». Il a ajouté que Prime Matter offrira l’expertise du groupe aux partenaires actuels et futurs en plus d’une équipe dynamique qui pourra maximiser le potentiel de ces nouveaux jeux. Kundratitz a déclaré que le label vise à inspirer les joueurs tout en garantissant que la valeur fondamentale de l’industrie du jeu, qui est amusante, soit conservée.

Sous ce label, Koch Media a annoncé plusieurs nouveaux titres et IP. Le jeu vidéo Jour de paie 3 des studios suédois Starbreeze sera publié sous le label Prime Matter. Pour la sortie du jeu de Blackbird Interactive Tirs croisés : Légion, Prime Matter et Smilegate collaboreront.

Selon le communiqué de presse, Prime Matter publiera également le nouveau Jeu anti-douleur et Prime des rois 2.

Parmi les nouvelles IP, le label va publier Dolmen par Brazilian Massive Work Studio, Échos de la fin par Myrkur Games et Forme finale du nom de code par Reikon Games, parmi plusieurs autres.

En plus des nouvelles adresses IP et des nouveaux labels, certains jeux hérités seront également publiés sous le label Prime Matter, notamment Vers l’extérieur pour la génération 9 par le studio Nine Dots du Canada, Mount and Blade II: Bannerlord par TaleWorlds de Turquie et un nouveau jeu par Warhorse Studios.

