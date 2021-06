Koch Media annonce Prime Matter, son nouveau label de qualité

Un parapluie sous lequel lancer des titres de toutes les coupes et conceptions. C’est l’annonce de Prime Matter.

Profitant de la semaine dans laquelle nous sommes, Koch Media, l’un des plus puissants distributeurs de jeux vidéo aujourd’hui, a fait l’annonce de Prime Matter. Il s’agit, pour ne pas nous mentir, d’un label sous lequel seront lancés des titres qui iront du triple A aux indies les plus prometteurs. Et, d’ailleurs, pour les plus désemparés, première affaire Cela signifie « matière première ». Vous savez donc où vont les coups.

L’annonce est venue de la main de Tito Geoff Keighley dans le premier petit discours qu’il nous donne sur son Summer Game Fest. Dans ce document, ils nous ont montré les premiers jeux à sortir sous ce label. Comme vous l’avez vu, il y a un peu de tout. Du multijoueur aux jeux de rôle, en passant des triples A (comme PayDay 3) à des jeux de terrain plus indépendants.

Ces diplômes (et leurs études) sont les suivants :

IP qui rejoignent le sceau Prime Matter :

Jour de paie 3 (Starbreeze Studios)

(Starbreeze Studios) Tirs croisés : Légion ( porte souriante)

Anti douleur (Sabre interactif)

Prime des rois 2 ( 1C Divertissement)

Kingdome Come Deliverance ( Ateliers de chevaux de guerre en collaboration avec Sabre Interactif)

De nouvelles adresses IP arrivent dans Prime Matter

Cicatrices ci-dessus – ( Jeux de tête folle)

Nom de code Forme définitive (Titre provisoire ( Jeux Reikon)

Dolmen ( Studio de travail massif)

Le dernier Oricru (GoldKnights)

Échos de la fin (Titre provisoire) ( Jeux de Myrkur)

Le chant (Titre provisoire) (Jeton en laiton)

Enfermé ( Jeux de cristal noir)

Gungrave GORE ( Studio IGGYMOB)

Des études qui rejoindront Prime Matter dans le futur

Studio Neuf Points avec Vers l’extérieur

inXile Entertainment avec Terres désolées 3

inXile Entertainment avec KING Art Games avec la saga Récolte de fer

Divertissement Taleworld avec Monter & Blade II: Bannerlords

Jeux de chouette avec Éclaireur : faiseur de roi

Dans 45Secondes.fr, nous avons pu assister à la présentation de la marque et aux premiers détails de ces titres qui sont mentionnés. Et la vérité, c’est qu’il y en a qui nous ont fait de très longues dents. Vous pouvez passer par ce lien où nous développons les informations de ce que Koch Media a annoncé à propos de ce Prime Matter et sur quels jeux vous devez garder un œil si vous voulez avoir du battage médiatique dans votre corps.