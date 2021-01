Kobe Bryant a poursuivi ses parents pour avoir vendu ses souvenirs sans consentement

Kobe Bryant est connu des millions de fans du monde entier comme l’un des basketteurs les plus en vue de tous les temps. Un garde de tir talentueux, Bryant a atteint le niveau de renommée dont de nombreux joueurs de la NBA ne peuvent que rêver – et il l’a fait tout son chemin, en restant fidèle à son code d’éthique personnel et à son comportement.

Mari aimant et père de quatre filles, la vie de Bryant a été tragiquement écourtée en raison d’un accident d’hélicoptère. Pourtant, les fans n’oublieront jamais Bryant et l’impression indélébile qu’il a faite sur le sport du basket-ball. Alors que la vie de Bryant était pleine de sommets passionnants dans sa carrière, il y avait également des bas notables – en particulier, un incident impliquant ses parents qui auraient vendu ses souvenirs sans son consentement.

Kobe Bryant pointe vers un coéquipier lors d’un match | Ronald Martinez / Getty Images

Pourquoi Kobe Bryant est-il devenu célèbre?

Kobe Bryant est né en Pennsylvanie en 1978. Il a développé son affinité de toute une vie pour le basket-ball alors qu’il n’avait que trois ans, et en tant que fils unique d’un ancien joueur de la NBA, le jeune Bryant a eu beaucoup de temps d’entraînement.

Au lycée, Bryant a commencé à se faire remarquer pour ses capacités et il est rapidement devenu une star de l’équipe de basket-ball universitaire. En 1996, il s’est présenté au repêchage de la NBA, après avoir été reconnu comme le meilleur joueur de basket-ball du secondaire aux États-Unis.

Après avoir atterri avec les Lakers de Los Angeles, Bryant a acquis une réputation de favori des fans. Il passerait finalement toute sa carrière de basket-ball de 20 ans avec les Lakers. Bryant a remporté de nombreux prix au cours de son séjour sur le terrain, dont cinq championnats de la NBA. Il a également été 18 fois All-Star et 15 fois membre de l’équipe All-NBA.

Quand Kobe Bryant est-il décédé?

Kobe Bryant a pris sa retraite du basket-ball après la saison 2015-16, après plus de deux décennies dans le sport qu’il aimait tant. Pourtant, Bryant était actif dans la communauté, travaillant sur une variété de projets qui l’intéressaient, y compris l’écriture et la narration d’un film d’animation intitulé Cher Basketball. Bryant a même remporté un Oscar pour le court métrage émouvant.

Il ne fait aucun doute que Bryant aurait continué à être acclamé par les critiques et les fans au fil de sa vie. Malheureusement, il a été tragiquement tué en janvier 2020, lorsqu’un hélicoptère contenant Bryant, l’une de ses jeunes filles, et sept autres, s’est écrasé à Calabasas, en Californie. Les fans du monde entier ont pleuré Bryant, alors même qu’ils célébraient son héritage.

Le drame des souvenirs de Kobe Bryant

CONNEXES: Quelle était la valeur nette de Kobe Bryant à son décès?

À la suite du décès de Kobe Bryant, de nombreux fans se sont tournés vers les histoires de son passé comme preuve de la façon dont le baller acclamé avait surmonté l’adversité. Une histoire, en particulier, est passée au premier plan ces derniers mois.

En 2013, Bryant était au sommet de sa forme lorsqu’il a découvert que ses parents prévoyaient de vendre aux enchères certains de ses souvenirs personnels sans son consentement.

Selon ESPN, Bryant était furieux et a rapidement poursuivi la société qui prévoyait d’organiser la vente aux enchères au profit de ses parents. La vente aux enchères aurait contenu des articles tels que les uniformes du lycée de Bryant et les bagues célébrant l’équipe du championnat des 2000 Lakers.

Un accord a finalement été conclu dans le cadre du procès, qui a permis à moins de 10% des articles initialement destinés à la vente d’être mis aux enchères – un total de six articles.

Les parents de Bryant se sont excusés dans une déclaration écrite, déclarant qu’ils «s’excusent pour tout malentendu et toute douleur involontaire que nous avons causé à notre fils et apprécient le soutien financier qu’il a fourni au fil des ans.

Bryant, selon l’article, n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté pour l’histoire. Bien qu’il semble probable que l’incident ait causé un drame au sein de la famille, Bryant a choisi de garder les choses élégantes lors de son traitement public.