Knuckles Spinoff avec Idris Elba définit le casting et démarre la production chez Paramount +

Fabrication sur le Sonic l’hérisson série dérivée, jointures, a maintenant commencé, a révélé Variety. La série verra Sonic le hérisson 2 étoile Idris Elbe reprendre son rôle de guerrier échidné rouge, avec Adam Pally (Sonic le hérisson, le projet Mindy) maintenant tous prêts à jouer dans la série et à reprendre le rôle du shérif adjoint de Green Hills, Wade Whipple.





Le jointures les retombées auraient lieu après les événements de Sonic le hérisson 2 mais avant Sonic le hérisson 3avec une logline officielle a révélé que la série suivra Knuckles alors qu’il « accepte de former Wade comme son protégé et de lui apprendre les voies du guerrier Echidna ».

Le reste du casting nouvellement annoncé comprend Edi Patterson (Les pierres précieuses vertueuses), Julien Barratt (Mindhorn, le Puissant Boosh), Kid Cudi alias Scott Mescudi (Ne lève pas les yeux), et Ellie Taylor (Ted Lasso), avec Game of Thrones star Rory McCann à bord en tant que star invitée. Tika Sumpter, qui joue Maddie Wachowski dans les deux Sonic l’hérisson et sa suite, reviendront également. Un autre casting devrait être annoncé prochainement.

jointures a maintenant lancé la production à Londres et ramènera une foule de talents derrière le Sonique films. Sonic le hérisson 2 L’écrivain John Whittington a écrit le pilote et servira de rédacteur en chef, avec Brian Schacter et James Madejski également à bord en tant qu’écrivains. Sonic l’hérisson et Sonic le hérisson 2 le réalisateur Jeff Fowler dirigera le pilote, ainsi que le producteur exécutif du spin-off.

Le jointures La série n’a pas encore de date de sortie, mais fera ses débuts sur Paramount+.





Sonic the Hedgehog 3 est officiellement lancé

Paramount Pictures

A côté de la jointures série dérivée, une troisième sortie dans le Sonic l’hérisson la franchise de films est également lancée. Confirmé en février 2022, le PDG de Sega Corporation, Haruki Satomi, a fait l’éloge de Paramount et de son engagement à continuer de donner vie à la légende de Sega sur grand écran.

« Nous sommes ravis d’annoncer que le troisième film théâtral de Sonic et la première série Sonic en direct pour Paramount + sont activement développés », a déclaré Satomi. « Nous avons un partenariat remarquable avec Paramount, et nous sommes ravis de continuer à développer le La franchise Sonic the Hedgehog avec eux. 2022 s’annonce comme une année importante pour la franchise avec la sortie du deuxième film en avril, ainsi que Sonic Frontiers, le titre de jeu vidéo très attendu, à venir ces vacances. Sonic est apprécié des fans du monde entier depuis plus de 30 ans et nous sommes impatients de continuer à leur offrir des moments et des expériences mémorables pendant de nombreuses années à venir.

Les deux projets font partie du plan Sonique Shared Universe, avec Satomi, et les producteurs Toby Ascher et Neal H. Moritz, révélant ensuite que l’introduction de Knuckles and Tails dans Sonic le hérisson 2 n’était que le début. « Nous créons un univers cinématographique Sonic, nous savions donc que nous allions ajouter des personnages, comme Tails et Knuckles ; nouveau dans les films mais apprécié des joueurs du monde entier », a commencé Ascher, Moritz ajoutant:«[Sonic 1] a été une expérience formidable pour nous en tant que cinéastes et en tant que cinéphiles. Maintenant, nous sommes encore plus enthousiastes à l’idée d’étendre ce monde, en ajoutant de nouveaux personnages, des mondes plus grands, un nouveau voyage incroyable, et plus d’action et d’aventure. Il y a tellement d’endroits où nous pouvons aller avec Sonic.

Sonic le hérisson 3 est prévu pour le 20 décembre 2024.