Knuckles sera le terminateur de Sonic the Hedgehog 2

La prochaine suite du jeu vidéo de Paramount Pictures Sonic le hérisson 2 présentera Knuckles, le personnage préféré des fans aux gants pointus, avec l’échidné rouge faisant équipe avec le savant fou de Jim Carrey, le docteur Robotnik, afin de provoquer une fois de plus toutes sortes de folie sur Sonic et la petite ville de Collines vertes. Sonic le hérisson 2 le réalisateur Jeff Fowler a taquiné le rôle de Knuckles dans le suivi, comparant le personnage à pas moins que des méchants imparables Le Terminateur et Marvel Le soldat d’Hiver.

« J’ai toujours plaisanté en disant qu’il était comme le Terminator ou le Winter Soldier entrant dans notre monde cinématographique où il a passé sa vie à s’entraîner pour devenir un guerrier. Les échidnés sont tout au sujet de l’honneur. Tout en lui est un contraste total avec Sonic. Sonic n’a aucune formation. Sonic vole en quelque sorte par le siège de son pantalon, il n’a aucune discipline, et Knuckles est tout discipliné. Donc, il s’agissait toujours, en quelque sorte du point de vue de la narration, de tous les grands contrastes que nous pouvions créer entre ces deux personnages, et de les mettre sur une trajectoire de collision d’une très bonne manière, et de voir que Sonic a beaucoup à apprendre . »

Selon Fowler, Knuckles agira comme l’antithèse de l’icône du jeu vidéo titulaire, dont l’attitude décontractée et optimiste va à l’encontre du sens profond de l’honneur et du devoir inculqué à Knuckles et au reste des échidnés. La première Sonic l’hérisson La sortie a vu le mammifère ultrarapide embrasser son pouvoir, mais il semble que l’émergence de Knuckles mettra sérieusement à l’épreuve sa nouvelle identité de héros de Green Hills.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

«Je pense que Sonic a été dans un combat, vraiment. Il a battu Robotnik à la fin du premier film. Mais il a beaucoup à apprendre avant de devenir en quelque sorte le véritable héros. Et c’est ce qui est génial avec Knuckles, c’est que ça va tester Sonic de toutes ces bonnes manières. Et je pense que les fans vont adorer voir comment ils s’y prennent et ce que cela fait pour le genre d’arc de héros de Sonic.

Sonic le hérisson 2 reprendra avec l’icône SEGA à la suite des événements de la première entreprise Sonic the Hedgehog et trouvera Sonic vivant avec ses nouveaux amis, Tom et Maddie Wachowski. Sonic est devenu une sorte de super-héros, utilisant ses capacités uniques pour garder sa nouvelle maison en sécurité, mais souhaite explorer davantage le monde. Après une certaine appréhension initiale, Sonic est laissé seul à Green Hills pendant que Tom et Maddie partent en vacances. Lorsque le docteur Eggman, joué par un Jim Carrey délicieusement déséquilibré, revient pour trouver le maître émeraude avec l’aide de Knuckles l’échidna, Sonic et son nouvel ami Miles « Tails » Prower décident de l’arrêter.

Réalisé par Jeff Fowler à partir d’un scénario écrit par Pat Casey, Josh Miller et John Whittington, et basé sur l’histoire créée par Casey et Miller, Sonic le hérisson 2 met en vedette James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Jim Carrey et Idris Elba dans le rôle de Knuckles. La suite très attendue est prévue pour une sortie en salles aux États-Unis le 8 avril 2022. Cela nous vient de Collider.





Bande-annonce de Moonfall : Halle Berry sauve la Terre dans l’épopée désastreuse de Roland Emmerich Regardez Roland Emmerich lancer Halle Berry et son équipage pour sauver notre monde de la trajectoire de collision avec la lune.

Lire la suite





A propos de l’auteur