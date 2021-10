Knuckles n’est pas sexy dans Sonic the Hedgehog 2 assure Idris Elba

Bien connu pour jouer des personnages suaves et séduisants qui suintent souvent le sex-appeal, Idris Elba a semblé un choix étrange pour le rôle de Knuckles l’échidna dans la prochaine suite de Paramount Pictures, Sonic le hérisson 2. L’acteur a cependant assuré aux fans de la franchise de jeux vidéo qu’il laisserait tout semblant de séduction à la porte lorsqu’il exprimera Knuckles, déclarant que l’échidné rouge ne serait pas sexy. La clarification est appréciée, car le monde n’est probablement pas vraiment prêt pour une version sexy de Knuckles. Espérons que ce ne le sera jamais.

« Honnêtement, je ne peux pas le dire. Contractuellement, je ne peux rien dire. Mais je ne dirais pas qu’il était sexy. Je ne pense pas que je vais pour ça. C’est sûr. »

Tandis que Idris Elbe est contractuellement obligé de garder le silence sur le rôle de Knuckles dans la procédure, un prétendu synopsis officiel a révélé un aperçu de ce à quoi le public peut s’attendre à son retour pour Sonic et le hérisson 2. Le synopsis indique que la suite reprendra avec le mammifère épineux ultra-rapide s’étant installé à Green Hills. Mais Sonic est prêt pour plus de liberté, et Tom et Maddie acceptent de le laisser à la maison pendant qu’ils partent en vacances. A peine sont-ils partis que le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir à la fois de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Sonic l’hérisson le réalisateur Jeff Fowler reviendra pour diriger le suivi, avec Sonic le hérisson 2 également sur le point de ramener Ben Schwartz en tant que voix de Sonic the Hedgehog, aux côtés de Jim Carrey en tant que Dr Robotnik, et James Marsden en tant que Tom Wachowski et Tika Sumpter en tant que sa femme, Maddie. De plus, Miles « Tails » Prower apparaîtra dans le film après sa précédente apparition dans la scène du générique du premier film.

Introduit dans le Sonic le hérisson 3 façon jeu vidéo, en 1994, Knuckles a commencé son histoire en tant qu’antagoniste non jouable avant de s’unir à Sonic, et est depuis devenu l’un des personnages les plus populaires de la franchise. Tout comme Sonic, Knuckles possède plusieurs capacités uniques, notamment le glissement et l’escalade des murs, et est un puissant combattant aux mains pointues. Il est le gardien de la Master Emerald, une énorme pierre précieuse qui contrôle les Chaos Emeralds intégrales de la série, et est le dernier membre vivant de sa race.

Il semble que l’origine de Knuckles d’Idris Elba s’inspirera beaucoup du matériel source, commençant l’histoire en tant que méchant travaillant aux côtés du Dr Robotnik avant d’être influencé par la bonne nature de Sonic et de changer de camp. Alors qu’Elba laissera derrière lui la sensualité attendue, l’acteur a déjà prouvé son talent pour exprimer la méchanceté avec Le livre de la jungle de 2016, dans lequel il a exprimé le tigre légendaire Shere Khan.

Sonic le hérisson 2 est prévue aux États-Unis le 8 avril 2022 par Paramount Pictures en association avec Sega Sammy Group. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Screen Rant.

