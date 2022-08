Knossi révèle combien le streamer Twitch fait avec YouTube chaque mois

Knossi diffuse sur YouTube ou Twitter, mais gagne aussi de l’argent en tant qu’artiste et avec la musique. La seule question qui reste est de savoir combien. Dans un podcast, le streamer a maintenant révélé combien peut se déplacer en un mois sur YouTube uniquement. Il pourrait 7 contre sauvage devoir.

Knossi gagne des montants différents, actuellement le plus sur YouTube

C’est de cela qu’il s’agit : combien d’argent Knossi gagne-t-il ? Knossi est l’un des streamers les plus connus et les plus performants d’Allemagne. En conséquence, de nombreux fans devraient trouver excitant le montant d’argent que l’artiste gagne avec ses magasins et ses activités.

Maintenant, il a donné un aperçu: Dans le podcast OMR, on a demandé directement à Jens « Knossi » Knossala ce qu’il gagnait réellement et où se trouvait la principale source de revenus du streamer. À cette fin, Knossi tapait actuellement sur YouTube et l’a recherché directement.

57 000 euros par mois ? Selon Knossi, ses revenus seraient répartis entre ses différents domaines d’activité et fluctueraient aussi beaucoup. C’est à peu près ce que représente le chiffre d’affaires mensuel actuel estimé à 57 000 euros rien que sur YouTube. pas un chiffre représentatif.

Knossi est actuellement entraîné pour 7 contre Wild. © YouTube : Knossi/Survival Mattin

Le mois en cours est un mois supérieur à la moyenne, comme l’explique Knossi. Le fait que YouTube génère actuellement autant de revenus devrait également être un facteur La participation de Knossi au succès du format 7 contre Wild mentir. Là, le streamer est impliqué en tant que participant à la deuxième saison du projet de survie.

Twitch ferait probablement plus : Dans le podcast OMR, Knossi pense également à haute voix qu’il pourrait probablement générer plus de ventes via Twitch que ce n’était le cas avec YouTube ce mois-ci. aurait-il Diffusez six à huit heures par jourse réuniraient probablement plus.

Cependant, les apparitions de Jens « Knossi » Knossala en tant que musicien et artiste, par exemple à Majorque ou lors de festivals, gagnent aussi beaucoup d’argent. Au cours des mois où de telles apparitions sont en attente, la plus grande source de ventes devrait y être cachée, dit Knossi.

Il en a même un maintenant a acheté son propre club de football.

Auriez-vous deviné combien de chiffre d’affaires Knossi réalise sur YouTube chaque mois ?