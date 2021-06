Knockout City Season 2 ajoutera une nouvelle carte, un nouveau type de balle, des contrats et bien plus encore

Knockout City nous a vraiment conquis lors de ses premiers jours, mais c’est l’un de ces jeux qui va constamment changer et évoluer au fil du temps. Le titre multijoueur inspiré du ballon chasseur est un vrai régal, et nous avons apprécié les nouvelles listes de lecture introduites tout au long de la saison 1, mais qu’est-ce qui nous attend dans la saison 2 ?

Le développeur Velan Studios a partagé une feuille de route de contenu pour le titre, et il semble que les bagarreurs auront beaucoup à attendre :

Comme vous pouvez le voir, la saison 2 semble lancer toutes sortes de nouveaux morceaux et bobs; nous avons une nouvelle arène dans laquelle combattre, un nouveau type de balle spéciale, de nouveaux contrats à remplir et, bien sûr, un nouvel ensemble de listes de lecture à essayer. La deuxième saison commencera dans un peu moins d’un mois le 27 juillet, et nous sommes certainement impatients de découvrir tous les ajouts. Vous pouvez également voir les saisons 3 et 4 taquinées sur la feuille de route pour l’automne et l’hiver respectivement, donc il y aura de nouvelles choses à venir à Knockout City au moins jusqu’à la fin de l’année.

En attendant, la saison 1 accueille Heatwave, un événement en jeu qui a peuplé chaque carte avec un ensemble de Ice Pops à collectionner. Rassembler ces éléments et participer à des matchs vous rapporte des billets spéciaux que vous pouvez échanger contre des articles cosmétiques exclusifs à l’événement, alors jetez-y un coup d’œil si vous voulez un équipement estival.

Appréciez-vous toujours Knockout City sur PlayStation 4 ? Tirez un coup de courbe dans la section commentaires ci-dessous.