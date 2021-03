Knockout City explique son gameplay Dodge-Brawl dans une nouvelle bande-annonce

Knockout City n’avait pas la meilleure première bande-annonce au monde, mais après avoir vu du gameplay, ça a l’air plutôt bien. Au cas où vous ne vous rappelez pas de quoi il s’agit, il s’agit d’un jeu d’action multijoueur de Velan Studios et d’EA Originals dans lequel vous éliminerez d’autres joueurs avec une action de style dodgeball.

Dans cette nouvelle bande-annonce, nous avons un bon aperçu de ce à quoi s’attendre du gameplay, avec un DJ en jeu qui nous donne la vérité. Frapper des adversaires avec un lancer bien placé vous donnera un KO, mais il semble qu’il y aura beaucoup de tactiques avancées; vous pouvez attraper les balles entrantes et les renvoyer d’où elles viennent, vous pouvez courber vos tirs pour confondre les ennemis et même effectuer des fake-outs pour vraiment attraper les gens. De plus, les joueurs peuvent rouler en boule et être lancés par leurs coéquipiers. Cela semble fou, mais cela vous permet d’obtenir des endroits beaucoup plus rapidement, et semble permettre l’utilisation d’attaques plus puissantes.

Nous sommes en quelque sorte dedans – il y a certainement du potentiel pour un jeu multijoueur super amusant ici. Heureusement, nous pourrons peut-être savoir si elle retient l’eau très bientôt. Un test bêta ouvert arrive sur PlayStation 4 du 2 au 4 avril, cross-play avec d’autres plates-formes.

Que pensez-vous de Knockout City? Esquivez une clé dans la section commentaires ci-dessous.