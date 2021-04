Knockout City est lancé sur EA Play pour PS4, une partie du service dès le premier jour

Dodgebrawler Knockout City fera partie du service d’abonnement EA Play à partir du jour de son lancement le 21 mai 2021, ce qui signifie que vous pouvez simplement vous inscrire à un abonnement au lieu d’acheter le jeu. Cela vaut pour les utilisateurs de PlayStation 4 ainsi que pour ceux d’une console PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Pour être clair: Knockout City est inclus dans un abonnement à EA Play à partir du moment où il est disponible sur les systèmes Sony – au coût de 29,99 € par an.

Mieux encore, vous pouvez goûter à Knockout City avant même de vous inscrire. L’accès gratuit au jeu complet sera fourni pour une durée limitée, et si vous aimez ce que vous voyez, le jeu peut être acheté pour 19,99 € en autonome. Vous pouvez également vous inscrire à EA Play sur une base mensuelle ou annuelle. Knockout City prend également en charge le jeu croisé, ce qui signifie que vous pouvez jouer avec des amis sur PC, Xbox ou Nintendo Switch. De plus, vous pourrez mettre à niveau la version EA Play vers l’édition Deluxe pour 9,99 €. Cela vous donne accès à plus de tenues, de logos, de bannières et d’un morceau de monnaie premium.

Nous avons récemment vérifié Knockout City lors d’une phase bêta et cela nous a laissé très enthousiastes pour ce produit final. « Le jeu l’a là où il compte; le gameplay est excellent, le code net semble être très fort et une personnalisation décente vous permet de jouer au ballon avec style. Avec un jeu croisé avec plusieurs plates-formes, nous ne sommes pas trop préoccupés par le la taille de l’auditoire, et un bon bouche à oreille, espérons-le, gardera les serveurs pleins. Nous avons un bon pressentiment à propos de celui-ci. «

Alors, voilà. Knockout City peut être joué via EA Play à partir du jour même de sa sortie sur PS5 et PS4 – le premier étant par rétrocompatibilité. Pour plus d’informations sur EA Play, consultez notre Tous les jeux EA Play sur PS5, PS4 guider. Es tu intéressé? Esquivez la balle dans les commentaires ci-dessous.