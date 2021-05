Knockout City célèbre son lancement avec un essai gratuit de 10 jours sur PS4

Tediber Matelas bébé 70x140 avec son draps inclus - Fabrication française - 0 à 5 ans - Livraison gratuite 24-48h - 100 nuits d'essai

Découvrez le Tedi, le matelas bébé Tediber procurant un maintien parfait pour le développement des bébés et jeunes enfants. Il apporte un soutien parfait de la colonne vertébrale grâce à sa composition en mousse polyuréthane Tediber recouverte d'une housse protectrice antibactérienne et facile à laver. Cette housse filtre 99,9% des allergènes d'acariens sans utiliser de composant chimique, est déhoussable et lavable facilement. Pour la housse extérieure, le stretch Tencel®, fibre naturelle fabriquée à partir de fibres de bambou, apporte un confort douillet et respirant. Cette housse extérieure du matelas est déhoussable grâce à sa fermeture éclair. L'incroyable petit matelas Tedi est livré avec son incroyable drap magique, drap - alèse 2 en 1 extra doux 100% coton peigné sur une membrane imperméable et respirante. Finition entièrement élastiquée afin de s'adapter parfaitement au matelas. Livré en 24h à Paris, et de 24h à 48h en France, dans la pièce de votre choix, même à l'étage. 100 nuits d'essai. Retour simple et gratuit. 5 ans de garantie pleine. Découvrez plus de 23 000 avis clients sur notre site avec une note moyenne de 4,6/5. Commandez-le vôtre !