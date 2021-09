Knockout City a été piraté avec la saison 3, ajoute une nouvelle carte, des modes et plus encore en octobre

Knockout City, secrètement l’un des meilleurs jeux multijoueurs en ligne de PlayStation 4, est toujours aussi fort. La saison 2 nous a emmenés au cinéma, mais est sur le point de se terminer pour faire place à un tout nouveau. C’est quoi le thème cette fois, alors ? Nous passons au numérique cette fois-ci lorsque la saison 3, nommée « Hacked », sortira en jeu le 5 octobre.

La nouvelle carte de la saison 3 s’appelle Lockdown Throwdown, qui voit une sinistre IA appelée Z3R0 pirater la ville et prendre le contrôle de diverses mesures de sécurité dans les prisons. Des tourelles spéciales tireront des Cage Balls sur les joueurs qui s’approchent trop près, ce qui peut être autant un avantage qu’un inconvénient.

À côté de la carte, il y aura de nouvelles listes de lecture et événements auxquels participer, apportant de nouveaux modes dans la rotation. Ensuite, il y a le Brawl Pass, une autre façon de débloquer toutes sortes de récompenses spéciales et d’objets exclusifs. De plus, vous pourrez configurer votre véhicule d’équipage sur une moto, conclure de nouveaux contrats pour des cadeaux sur le thème des pirates et profiter d’une nouvelle boisson énergisante, des voix des joueurs, etc.

Il semble que la saison 3 soit assez chargée et que tout commence très bientôt. Jouez-vous toujours à Knockout City ? Esquivez une clé dans la section commentaires ci-dessous.