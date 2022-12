Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan a publié un nouveau regard sur le film d’apocalypse avec Dave Bautista, Jonathan Groff et Rupert Grint.

Knock at the Cabin Trailer 2 voit le destin du monde reposer sur un choix

La nouvelle bande-annonce de M. Night Shyamalan Frappez à la cabine abandonné le jour de Noël, apportant un nouveau regard sur le prochain long métrage apocalyptique du réalisateur. Le réalisateur a fait un carton pendant la pandémie de Covid avec la sortie de Vieilleet de nombreux fans attendent de grandes choses de son dernier effort, qui bénéficie d’une distribution d’ensemble dirigée par gardiens de la Galaxie star Dave Bautista et sort en salles en février 2023. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.





Frappez à la cabine est un territoire typique de Shyamalan, avec un grand événement mystérieux et terrifiant qui se produit au cours du film et qui a une tournure potentiellement surnaturelle. Selon le réalisateur, le film est l’un des scénarios les plus rapides qu’il ait jamais écrits, ce qui ressort du délai d’exécution rapide depuis la sortie de Vieille. Shyamalan a précédemment déclaré :

« Je vais vous dire ceci : étrangement, c’était le scénario le plus rapide que j’aie jamais écrit. Signs aurait eu ce titre avant Frappez à la cabine. Je pense probablement, en ce qui concerne les deux, qu’ils ont ce mouvement, cet événement, qui me pousse à l’écrire très rapidement. Espérons que le public le ressentira lorsqu’il viendra le voir. C’est définitivement dans la timonerie des choses que vous voyez de moi maintenant, surtout avec [Apple TV+ series] Serviteur, cet événement contenu et gigantesque qui se produit. »





Dave Bautista était le premier choix de M. Night Shyamalan pour frapper à la cabine

Images universelles

Frappez à la cabine est un film qui vient avec un casting de grands noms comprenant Jonathan Groff, Ben Aldridge et Rupert Grint, mais quand il s’agissait de compléter le casting, Dave Bautista était toujours en tête de liste de souhaits de M. Night Shyamalan. Il a dit précédemment :

« J’ai été vraiment séduit par ce que Denis [Villeneuve] et Dave [Bautista] a fait dans cette scène dans Blade Runner [2049]. Il était toujours d’une manière qui était puissante. Il y a une sorte d’immobilité où vous ne faites rien ; vous faites tout et vous êtes toujours. Chaque cellule de votre corps fera ce qu’elle est censée faire si vous pensez correctement à quelque chose. Et Dave incarnait toute cette philosophie dans cette scène… Je ne savais pas qui il était à ce moment-là, et il est resté dans ma tête. Donc, quand ce script est arrivé, je me suis dit : ‘Il semble qu’il y ait un gars qui peut jouer cet être humain géant et faire l’immobilité.’ Alors j’ai demandé à Dave.

Le synopsis officiel du film, basé sur le roman de Paul G. Tremblay La cabane du bout du mondelit :

« Pendant leurs vacances dans une cabane isolée, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre inconnus armés qui exigent que la famille fasse un choix impensable pour éviter l’apocalypse. Avec un accès limité au monde extérieur, la famille doit décider ce qu’elle croit avant que tout ne soit perdu.

Frappez à la cabine sortira en salles le 3 février 2023.