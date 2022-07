Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan est une adaptation d’un roman d’horreur populaire

M. Night Shyamalan n’a pas été connu pour ses adaptations du travail d’autres écrivains, mais il semble qu’après de nombreuses spéculations Frappez à la cabine est en fait basé sur un roman d’horreur très apprécié de Paul Tremblay. Selon Tremblay lui-même, le nouveau refroidisseur du directeur de Agé de et Le sixième sens est adapté du roman La cabane du bout du mondeet même s’il comportera évidemment quelques changements et l’hôte habituel des surprises de Shyamalan, il s’agit de l’une des incursions inhabituelles des réalisateurs dans le travail avec le scénario original de quelqu’un d’autre.

Dans une interview avec CNBC, Tremblay a finalement expliqué comment Shyamalan est devenu réalisateur du film et comment il a gardé secret le lien entre le film et le livre pendant un certain temps. Tremblay a dit :

« Honnêtement, j’ai passé une partie de mon printemps 2022 à étouffer les rumeurs sur Internet et à éteindre les incendies sur Twitter reliant le livre et le film. Cela a atteint un point début juin où cela est devenu impossible, cependant, avec toutes les informations disponibles, y compris la page IMDb. J’ai fait ma part pour être respectueux des désirs marketing du film et je ne songerais certainement pas à gâcher quoi que ce soit. Comme la majorité des adaptations, il y aura des changements d’histoire et des différences par rapport au livre afin que mes lecteurs soient toujours surpris par le film . »

Il a ajouté que Shyamalan était à l’origine à bord en tant que producteur du film, qui est entré en développement en 2017, mais lorsque le premier réalisateur a abandonné, le cinéaste n’a pas tardé à prendre le relais. Il ajouta:

« Bien sûr, c’était excitant d’entendre qu’il était intéressé car j’ai apprécié un certain nombre de ses films. À l’époque, cependant, compte tenu de mon expérience antérieure avec les hauts et les bas et le jeu d’attente du développement, j’avais entendu beaucoup de noms passionnants attachés ou intéressés par mes romans précédents, puis les choses s’effondreraient inévitablement. Quand il est devenu clair que non seulement Night était intéressé et attaché, que le film allait en fait en préproduction puis en production, je suis alors passé de un optimisme prudent à un temps réel excité. »

Knock At The Cabin a terminé le tournage le mois dernier

Frappez à la cabine a suivi très rapidement dans le sillage de Old, le film de science-fiction sorti par Shyamalan en 2021. Le scénariste / réalisateur a précédemment mentionné que le scénario de ce film est l’un des plus rapides qu’il ait jamais écrits, ce qui aurait pu être aidé en ayant matériel source à partir duquel travailler.

Le film a une distribution d’ensemble de Dave Bautista, Rupert Grint, Ben Aldridge, Jonathan Groff et Nikki Amuka-Bird, et Shyamalan a récemment expliqué pourquoi il voulait immédiatement gardiens de la Galaxie et Dune star Bautista dans le rôle principal, qui se résumait essentiellement à une scène dans Coureur de lame 2049. Il a dit: