‘Knives Out’ obtient une nouvelle suite ‘Glass Onion’

le cinéaste Ryan Johnson enfin vient de dévoiler le titre officiel de la suite de »Entre rasoirs et secrets » ( »Couteaux sortis ») le populaire film d’action tueur exclusif à la plate-forme Netflix. Dans un post sur son Twitter, il a expliqué comment il s’était inspiré de la légendaire romancière policière Agatha Christie pour incorporer des éléments d’autres genres dans son prochain épisode.

« Quand j’ai fait Knives Out », a-t-il expliqué, « j’étais enthousiasmé par la perspective de faire plus de mystères avec Daniel Craig comme Benoit Blanc : imiter Christie et faire de chaque film comme un livre complètement nouveau, avec son propre ton, son ambition, sa raison d’être et de là est né le titre officiel ». Il a ensuite révélé que la suite s’intitulerait »Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés » et devrait être présenté en première pour la saison des fêtes de cette année sur Netflix.

Bien que l’expression » glass onion » se réfère à l’origine à un type de bouteille de vin, elle est devenue très populaire en raison de la chanson du même nom des Beatles, faisant partie de leur album de 1968 connu sous le nom de » The White Album ». (L’album blanc). Dans la chanson, John Lennon a inclus de nombreuses références à d’autres chansons des Beatles, admettant qu’il ne l’a fait que pour confondre le public.

On ne sait pour l’instant pas de quoi parlera la prochaine aventure de Benoit Blanc, mais le titre du film pourrait faire référence à une recherche dans le passé, ou revenir à certains aspects précédemment montrés dans »À couteaux tirés ». Le film de 2019 met en vedette Daniel Craig dans le rôle de Benoit Blanc, « le dernier des gentleman détectives », alors qu’il enquête sur le suicide présumé du mystérieux romancier Harlan Thrombey à la veille de son 85e anniversaire.

» Knives Out » a été un énorme succès, les critiques applaudissant le travail de Johnson, lui donnant même une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original. Sa suite a été annoncée en février 2020, Netflix achetant les droits de distribution de « Glass Onion » et une autre suite sans titre en mars 2021.

Comme le premier volet, « Glass Onion » aura une liste de grands talents confirmés dans son casting avec la participation de dave baptiste, Edouard Norton, Janelle MonaeKathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick et Ethan Hawke. Les enregistrements ont commencé en Grèce au cours de l’été 2021.

Si vous avez aimé »Entre rasoirs et secrets », n’oubliez pas la première de »Glass Onion: A Knives Out Mystery », qui arrivera sur Netflix plus tard cette année.