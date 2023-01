Knives Out 3 sera très différent sur le plan tonal et thématique de Glass Onion, taquine Rian Johnson

L’arrière du hit Netflix Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, Rian Johnsona taquiné à quoi s’attendre de la prochaine Couteaux sortis 3, le cinéaste visant à changer les choses à la fois sur le plan tonal et thématique pour la troisième sortie. Discutant du threequel avec Variety, Johnson espère une fois de plus faire écho aux histoires d’Agatha Christie tout en changeant les choses. Et c’est quelque chose qui l’a laissé se sentir plutôt jazzé.





« Ce qui était passionnant à faire [Glass Onion] était l’idée d’essayer d’imiter Christie avec une histoire complètement nouvelle. Je commence à travailler sur le troisième film maintenant, et c’est aussi ce qui m’a rendu créatif : je n’ai pas du tout à reproduire le dernier film. L’objectif est de se lancer dans une toute nouvelle direction tonale et thématique. »

Alors que les deux Couteaux sortis et Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés ont maintenu cette sensation old-school, polar, Johnson résiste à manipuler le public avec une simple nostalgie. Plutôt, Couteaux sortis 3 tentera à nouveau de créer une expérience similaire à un niveau beaucoup plus profond. Au lieu de simplement rappeler aux fans des choses du passé.

« J’essaie juste de trouver quelque chose dans lequel j’ai des racines profondes, que j’aime profondément, et de revenir à l’expérience d’où cet amour est venu. Pas en disant au public : « Tu te souviens quand nous aimions ces choses ? » Mais en essayant de me souvenir de mon expérience et de comprendre comment le public peut en faire l’expérience d’une manière nouvelle. La nostalgie est l’ennemie. C’est exactement le contraire de ce que j’essaie toujours d’atteindre : quelque chose de vibrant et pointu qui semble très présent.

Ce changement tonal et thématique total pourrait-il impliquer les Muppets ? Seul le temps nous le dira. Couteaux sortis 3 est actuellement aux premiers stades de la production et fera ses débuts sur Netflix.





Glass Onion: A Knives Out Mystery a été acclamé par la critique et est un grand succès pour Netflix

Écrit et réalisé par Rian Johnson, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés trouve Benoit Blanc de Daniel Craig de retour pour décoller les couches dans un tout nouveau polar. Cette nouvelle aventure trouve l’intrépide détective dans un somptueux domaine privé sur une île grecque, mais comment et pourquoi il se trouve là n’est que la première de nombreuses énigmes.

Blanc rencontre bientôt un groupe d’amis distinctement disparates qui se réunissent à l’invitation du milliardaire Miles Bron pour leur réunion annuelle. Comme dans tous les meilleurs mystères de meurtre, chaque personnage recèle ses propres secrets, mensonges et motivations, et quand quelqu’un est mort, tout le monde est suspect.

Tout comme son prédécesseur, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés a amassé un casting de soutien étoilé, y compris Leslie Odom Jr. (Une nuit à Miami…, Les nombreux saints de Newark), Janelle Monae (Figures cachées, Antebellum), Catherine Hahn (WandaVision), Kate Hudson (Presque célèbre, comment perdre un mec en 10 jours), Jessica Henwick (Poing de fer), Dave Bautista (Gardiens de la Galaxie, Avengers : Fin de partie), Madelyn Cline (Garçon effacé, Outer Banks), Ethan Hawke (Le téléphone noir, Moon Knight).

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés a commencé une sortie en salles limitée d’une semaine le 23 novembre, avant d’atterrir sur Netflix le 23 décembre 2022. La suite a été acclamée par la critique et s’est depuis avérée être un succès majeur pour le service de streaming, avec beaucoup d’enthousiasme pour voir où Benoit Blanc finit ensuite.