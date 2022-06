Knives Out 2: Rian Johnson a confirmé le titre et sa première sur Netflix

Netflix

La suite de Knives Out à nouveau réalisée par Rian Johnson est toujours en préparation et arrivera bientôt sur Netflix. Regardez son titre et quand vous pouvez vous y attendre !

©NetflixKnives Out 2: Rian Johnson a confirmé le titre et sa première sur Netflix.

En 2019, Ryan Johnson première Couteaux sortis et a été rapidement salué comme l’un des meilleurs films de son année, en plus d’être un succès au box-office avec plus de 310 millions de dollars dans le monde. Quelque temps plus tard, il a été confirmé qu’il aurait une suite, mais aussi que ses droits étaient acquis par Netflix pour devenir une franchise à trois bandes. Nous connaissons déjà le nouveau titre et quand il arrivera !

L’intrigue du premier volet a suivi Benoit Blanc, un détective impitoyable qui enquête sur la mort d’un romancier âgé dans le manoir du défunt. Il doit surmonter les pièges et les mensonges que la famille et les serviteurs excentriques du romancier ont couvés. A l’époque, le réalisateur assurait avoir dans l’idée que d’autres projets viendraient avec le personnage incarné par Daniel Craig et bientôt nous verrons sa nouvelle histoire.

Après avoir remporté une nomination à l’Oscar du meilleur scénario original, Netflix est celui qui a offert 469 millions de dollars lors d’une vente aux enchères pour reprendre ses droits et créer deux autres suites avec Craig reprenant son rôle.. Le tournage a commencé en juin 2021 sur une île de Grèce et a duré jusqu’en juillet, mais ajouté à la photographie principale, il s’est terminé en septembre de la même année.

Il y a quelques mois, le premier aperçu de Benoit Blanc, qui se trouvait dans un décor méditerranéen avec des personnes à bord d’un bateau de croisière. Pour le moment, aucun détail du synopsis n’a été offert, mais le public sera confronté à un nouveau mystère que l’enquêteur légendaire doit résoudre. En attendant plus de nouvelles, ce lundi, il est devenu officiel qu’il s’appellera Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés.

+Quand la suite de Knives Out est-elle sortie ?

La vidéo promotionnelle présentée par les réseaux officiels du service de streaming Netflix ils mentionnent que Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés sera disponible à Noël, nous devrions donc nous y attendre fin décembre. En plus de Daniel Craigson casting est parsemé de stars comme Edward Norton, Ethan Hawke, Kathryn Hahn, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr, Kate Hudson, Madelyn Cline, Dave Bautista et Jessica Henwick.

