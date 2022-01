Knives Out 2 devrait arriver sur Netflix fin 2022

On assisterait au retour de Benoit Blanc pour résoudre son prochain grand mystère dans Couteaux sortis 2 cet automne. Par variété, la prochaine suite de Rian Johnson sortira sur Netflix à l’automne 2022. Le film devrait sortir à la fois en salles et sur Netflix au cours du dernier trimestre de l’année, bien qu’aucune date précise n’ait encore été nommée. Le mot est que le film arrivera pour la première fois sur le circuit des festivals de cinéma avant ses débuts dans les salles et sur Netflix.

Outre le fait que Rian Johnson écrit et réalise, tous les détails n’ont pas encore été révélés sur Couteaux sortis 2, donc on ne sait pas grand-chose sur l’intrigue. Ce que nous savons, c’est que Daniel Craig est de retour en tant que détective Benoit Blanc. Comme pour le film original, Couteaux sortis 2 possède également une distribution d’ensemble impressionnante aux côtés de Craig. La suite met également en vedette des noms comme Kathryn Hahn, Ethan Hawke, Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick et Madelyn Cline.

FILM VIDÉO DU JOUR

La suite est entrée en développement après que Netflix a dépensé 450 millions de dollars pour que Johnson écrive et réalise deux Couteaux sortis suites. C’est un prix élevé, mais la société espère clairement que les deux prochains versements connaîtront le même succès que le premier. Couteaux sortis. Outre les éloges de la critique, Couteaux sortis a gagné 311 millions de dollars au box-office, ce qui en fait un énorme succès avec son budget de 40 millions de dollars. Le scénario était nominé pour le meilleur scénario original aux Oscars.

Knives Out 2 Stars disent que celui-ci est meilleur que le premier





Porte des Lions

Les vedettes de Couteaux sortis 2 sont convaincus que la suite surpassera le premier film. Dans une interview avec People, Dave Bautista a estimé que le nouveau film serait meilleur, et c’est l’impression qu’il a eu dès qu’il a lu le scénario. L’acteur a également suggéré que le casting de personnages était encore plus intéressant cette fois-ci.

« Je pense vraiment que ça va être aussi bien, sinon mieux, que le premier. J’ai toujours peur de dire ça parce que je ne veux pas que quelqu’un soit offensé en disant que nous allons être meilleurs, mais je pense vraiment cela », a déclaré Bautista. « Je pense que les personnages sont tellement plus colorés. Je pense que les gens vont vraiment adorer ça. Les personnages sont tellement géniaux. Ils sont si différents. Tout le monde est si bien choisi. Je travaillais avec quelques-uns de mes camarades de casting et a été hypnotisé par leurs performances et à quel point ils se sont adaptés à ces personnages. Je pense que les personnages de celui-ci sont encore plus excentriques que le premier.

« J’ai tellement de chance d’avoir Rian dans ma vie », a également déclaré Daniel Craig à propos de Couteaux sortis suite. « C’est un si grand écrivain. Ce scénario est arrivé et je me suis littéralement dit: » Vous vous moquez de moi? Je n’arrivais pas à croire qu’il voulait que je la joue. J’allais, ‘Ça dit l’accent du Sud, tu es allé ici. Vraiment ?’ Et il est comme, ‘Ouais?’ Nous venons de terminer le deuxième, il y a littéralement des semaines. Ils viennent de terminer en Serbie. Oserais-je dire que c’est mieux ? Nous verrons. Je ne veux pas tenter le destin. C’est différent, et c’est ce qui est incroyable. . C’est encore un mystère Benoit Blanc, mais c’est très différent. Je suis très excité à ce sujet. »

Si les rumeurs sont vraies, Couteaux sortis 2 commencera à diffuser sur Netflix fin 2022.





Daniel Craig ose dire que Knives Out 2 est meilleur, mais ne veut pas tenter le destin La star de Knives Out 2 ne tarit pas d’éloges sur le prochain thriller policier de Rian Johnson.

Lire la suite





A propos de l’auteur