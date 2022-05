Knives Out 2 : date de sortie au Royaume-Uni, distribution et bande-annonce

Knives Out 2 devrait revenir sur nos écrans après ses débuts en 2019. Écrit et réalisé par Rian Johnson, Knives Out 2 suit un maître détective aux prises avec une récente affaire de meurtre. Après avoir été acclamé par la critique en 2019, Netflix a acheté avec succès le droit à deux suites pour un montant de 450 millions de dollars.

Le tournage a eu lieu à Stepses, en Grèce, et a été réalisé par plusieurs directeurs de la photographie de l’équipe de tournage originale de Knives Out. Alors rassurez-vous, nous pouvons nous attendre à voir les mêmes angles de caméra dramatiques et énervés qui ont caractérisé le premier film.

À quoi s’attendre de la bande-annonce?

De style staccato et vestimentaire classique, la bande-annonce de Knives Out 2 est sophistiquée et débordante de glamour de style Agatha-Christie. Pourtant, la bande-annonce ne donne pas grand-chose en ce qui concerne l’intrigue. Peut-être que cet élément de mystère est plutôt approprié pour un film de son genre.

Quand est-ce qu’il sort ?

Knives Out 2 prévoit une projection à l’automne 2022. Les dates exactes sont à confirmer.

Qui est au casting ?

Le casting est convenablement étoilé avec une série de célébrités de la liste A pour aider à renforcer l’image de marque du film. Le réalisateur Rian Johnson a réussi à retenir de grands noms de la distribution originale.

Eponyme de James Bond, Daniel Craig a repris son rôle d’énigmatique mais charmant maître détective Benoit Blanc.

Daniel Craig à la première de ‘Knives Out’ lors du Festival international du film de Toronto 2019 Crédit : Alamy

Ethan Hawke est probablement le favori pour jouer l’acolyte excentrique du détective Blanc. Hawke a déjà joué Travis Conrad dans 24 heures à vivre et est mieux connu pour son rôle principal en tant que Troy Dyer dans Reality Bites.