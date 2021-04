Knives Out 2 commence le tournage en juin pour Netflix, le casting commencera immédiatement

Tournage de la suite très attendue du réalisateur Rian Johnson, Couteaux sortis 2, commencera dans les prochains mois. La production aurait prévu une date de début le 28 juin, le tournage devant commencer en Grèce. Cette nouvelle fait suite à l’annonce récente selon laquelle le service de streaming populaire Netflix est sur le point d’acquérir non seulement Couteaux sortis 2 mais aussi Couteaux sortis 3, pour le prix exorbitant de 400 millions de dollars.

Sorti en 2019, le premier Couteaux sortis s’est avéré être un polar délicieusement old-school, passionnant le public avec son casting étoilé et intrigante intrigue mystérieuse de meurtre à la Agatha Christie. Le câlin commence lorsque le célèbre romancier policier Harlan Thrombey est retrouvé mort dans son domaine juste après son 85e anniversaire, ce qui a conduit le détective curieux et débonnaire Benoit Blanc (Daniel Craig) à être enrôlé pour enquêter.

De la famille dysfonctionnelle de Harlan à son personnel dévoué, Blanc passe au crible un réseau de harengs rouges et de mensonges égoïstes pour découvrir la vérité derrière la mort prématurée de Harlan. Le film présente une distribution d’ensemble extrêmement talentueuse que toute suite aura sans aucun doute du mal à atteindre, y compris Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell. et Christopher Plummer.

Depuis le succès du premier film, le public a rapidement appelé à une suite, le scénariste / réalisateur Rian Johnson confirmant plus tôt cette année que Knives Out 2 se passe effectivement, mais peut-être pas tout à fait comme prévu. Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur les détails de la suite, Johnson a déclaré qu’il était préférable de ne pas penser au film comme Couteaux sortis 2, mais plutôt les aventures continues du détective privé de renommée mondiale de Daniel Craig, Benoit Blanc.

« Cela a été un tel f ** k, parce que je me suis assis sur l’idée du premier pendant 10 ans. Et avec celui-ci, je commence par une page blanche », a déclaré Johnson à propos de son approche du suivi. « Ce n’est pas vraiment une suite de Knives Out. J’ai besoin de trouver un titre pour que je puisse arrêter de l’appeler The Knives Out Sequel parce que c’est juste Daniel Craig dans le même rôle de détective avec un casting totalement nouveau. »

Suite à la nouvelle de l’implication de Netflix, il a également été rapporté que le casting se fera immédiatement, la production cherchant sans aucun doute à correspondre à l’ensemble impressionnant du premier. Couteaux sortis. À part l’enquêteur fortement accentué de Daniel Craig, on ne sait pas qui, le cas échéant, reviendra du premier film. Alors que le tournage devrait commencer en Grèce, on dirait Couteaux sortis 2 emmènera Blanc hors des États-Unis et le jettera dans une aventure à l’étranger, ce qui contribuerait en partie à réaliser la séparation que Johnson vise.

« Dans mon esprit, je n’y pense même pas en termes de suite », a déclaré Johnson l’année dernière, avant de comparer Benoit Blanc à un autre détective célèbre. «Pour moi, c’est juste, depuis que nous avons commencé à travailler là-dessus, je me suis dit: ‘Écoutez, si nous pouvons continuer, de la même manière qu’Agatha Christie a écrit un tas de romans de Poirot. mystères. Tout nouveau casting, tout nouveau lieu, tout nouveau mystère. C’est juste un autre mystère de Benoit Blanc et il semble qu’il y ait tellement de choses différentes que vous pouvez faire avec, vous savez? Il semble que ce serait vraiment amusant. «

Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Knives Out 2, Netflix, Streaming