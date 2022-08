Knives Out 2 approfondira le mystérieux Benoit Blanc, révèle Rian Johnson

Le réalisateur Rian Johnson a révélé un aperçu supplémentaire de ce que le public peut attendre de sa prochaine suite de polar, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés. S’adressant à Tudum de Netflix, Johnson a révélé que le Couteaux sortis le suivi approfondira davantage qui est le maître enquêteur Benoit Blanc et ce qui le motive, Blanc jouant plus un rôle de protagoniste principal que la première fois.

«Vous apprenez certainement à le connaître un peu mieux. Dans le premier, en raison de la façon dont il était structuré, Marta, le personnage d’Ana de Armas, était vraiment le protagoniste. Dans une large mesure, Blanc était la menace. Il était presque l’antagoniste en termes de structure de l’histoire, parce que vous craigniez, alors même qu’ils se rapprochaient, qu’il la rattrape et qu’il doive la retourner à la fin. Donc Blanc était toujours en dehors de la sphère de notre protagoniste et était un peu plus une énigme dans le premier film. Alors que, dans celui-ci, Blanc reçoit une invitation à venir à ce mystère de meurtre sur cette île. Nous rencontrons vraiment ces gens et entrons dans ce monde à travers ses yeux.

Avec Daniel Craig dans le rôle de Benoit Blanc, le premier Couteaux sortis s’est avéré être un énorme succès auprès du public et des critiques, ainsi qu’un retour bienvenu pour les histoires de style polar à l’ancienne. Blanc et son sud, Kentucky Fried, Foghorn Leghorn Drawl ont été un moment fort, et il sera intéressant de voir combien nous en apprendrons davantage sur l’homme mystérieux qui est resté une telle énigme à la fin du premier film.

FILM VIDÉO DU JOUR

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés Trouve Benoit Blanc exerçant son métier sur une île grecque

Netflix

Alors que les détails étaient restés en grande partie un mystère, nous avons maintenant quelques détails concernant la direction de Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés. Y compris l’intrigue. « Quand un milliardaire technologique Miles Bron (Edward Norton) invite certains de ses proches pour une escapade sur son île grecque privée, il devient vite clair que tout n’est pas parfait au paradis », commence le synopsis nouvellement révélé. « Et quand quelqu’un se retrouve mort, eh bien, qui de mieux que Blanc pour décoller les couches d’intrigue? » Ajoutant une intrigue supplémentaire, une nouvelle description du film ajoute: « Si Knives Out parlait des liens meurtriers de la chair et du sang, Glass Onion plaide pour être tout aussi méfiant envers ses amis les plus proches. »

Tout comme son prédécesseur, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés a été écrit et réalisé par Rian Johnson et, encore une fois comme son prédécesseur, se vantera d’un casting stellaire de suspects aux côtés de Daniel Craig. Tombant sous le microscope de Benoit Blanc cette fois-ci, et récemment révélés dans une nouvelle image du mystère du meurtre à venir, se trouvent Edward Norton dans le rôle de Miles Bron, un milliardaire de la technologie, ainsi que Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. ., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista et Ethan Hawke.

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés devrait être présenté en première au Festival international du film de Toronto en septembre 2022. Une date de sortie mondiale a également été révélée, avec Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés devrait atterrir sur Netflix cette saison des fêtes le 23 décembre 2022.